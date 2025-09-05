Κέρκυρα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γιατρός που κατηγορείται ότι ασέλγησε σε 18χρονη ασθενή

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο γιατρός που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 18χρονης κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης, στην Κέρκυρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το corfutvnews.gr, ο κατηγορούμενος συνελήφθη το πρωί της Τρίτης (2/5), έπειτα από μήνυση της νεαρής, και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα την Τετάρτη, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα.

Μετά την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή των περιοριστικών όρων της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της τακτικής εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους του, ο γιατρός από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για τυπική ιατρική εξέταση.

Πηγή: iefimerida.gr