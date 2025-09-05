Κρήτη: Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι - Αποκλεισμένο το αεροδρόμιο Ηρακλείου ως τις 7 το απόγευμα

Στο Βόρειο οδικό άξονα Κρήτης μετέφεραν την κινητοποίηση τους οι αγροτοκτηνοτρόφοι του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου, που νωρίτερα προχώρησαν στον αποκλεισμό του ΒΟΑΚ στο ύψος μεταξύ της Παντάνασσας και του Παλιόκαστρου.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι έχουν προχωρήσει στο κλείσιμο και των δύο ρευμάτων που ΒΟΑΚ στο ύψος του Αεροδρομίου, ζητώντας συγκεκριμένη δέσμη μέτρων και ανακοινώσεις από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, αύριο στη ΔΕΘ.

Μάλιστα στην προσπάθειά τους να πλησιάσουν προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» οι αγροτοκτηνοτρόφοι συνάντησαν επί της Λεωφόρου Σενετάκη ισχυρή δύναμη της αστυνομίας, που τους απέτρεψε να προχωρήσουν.

Οι διαμαρτυρόμενοι αποφάσισαν να μείνουν εκεί έως τις 7 το απόγευμα και μετά να φύγουν για να επανέλθουν δριμύτεροι εάν κι εφόσον ο Πρωθυπουργός δεν τους απαντήσει!

Νωρίτερα, εκπρόσωποι της συντονιστικής επιτροπής των αγροτοκτηνοτρόφων, κατέθεσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας στον Περιφερειάρχη Κρήτης και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Σημειώνεται ότι λόγω της κινητοποίησης καταγράφονται σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα σε ένα μεγάλο μέρος της πόλης, όπως και πέριξ το αεροδρομίου.

Επίσης, πλήθος τουριστών που ταξιδεύουν, προκειμένου να φτάσουν στο Αεροδρόμιο , αναγκάζονται να περπατήσουν εκατοντάδες μέτρα για να φτάσουν εγκαίρως.

Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» μετά το νέο μπλόκο των κτηνοτρόφων

Απίστευτη ταλαιπωρία τουριστών και όλων των επιβατών καθώς και των οδηγών που προσπαθούν να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, μετά την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Κτηνοτρόφων να προχωρήσουν σε αποκλεισμό της πρόσβασης στο αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης».

Μπλοκαρισμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους με ουρές χιλιομέτρων, έμειναν για ώρα πολλοί οδηγοί, επαγγελματίες και τουρίστες με την υπομονή όλων να εξαντλείται...

Στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο, πολλοί αναγκάστηκαν να επιλέξουν διαδρομές εντός της πόλης, όπως η λεωφόρος Ικάρου αλλά και από τη ΒΙΠΕ, με τον κόμβο Καλλιθέας, οδηγώντας σε απίστευτο μποτιλιάρισμα και εκεί!

