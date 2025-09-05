Πέθανε ο γενικός διευθυντής του ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Νίκος Παπαδάκης

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Νίκος Παπαδάκης (Παπαδής).

Ο Νίκος Παπαδάκης, ο οποίος έδωσε μέχρι τελευταία στιγμή μια γενναία μάχη με τον καρκίνο, άφησε το μεσημέρι της Παρασκευής την τελευταία του πνοή, αφήνοντας ωστόσο πίσω του σπουδαίο έργο στο Ίδρυμα “Ελ. Βενιζέλος”, καθώς και πλούσιο συγγραφικό έργο.

Τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του προέδρου της εκτελεστικής επιτροπής και γενικού διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Νίκου Παπαδάκη, εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, προβαίνοντας στην ακόλουθη δήλωση:

«Θλίψη προκαλεί ο θάνατος του Νίκου Παπαδάκη, Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής και Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» που λειτουργεί στα Χανιά από το 2000.

Ο Ν. Παπαδάκης, μια από τις σημαίνουσες προσωπικότητες της Κρήτης, δικηγόρος, με έμφυτη πάντοτε την αγάπη στην ιστορία του τόπου μας και της ιδιαίτερης πατρίδας του, αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη του έργου και της πολιτικής διαδρομής του Ελευθέριου Βενιζέλου και της εποχής του. Πολυγραφότατος, συνέγραψε πληθώρα άρθρων και επιμελήθηκε ιστορικούς συλλογικούς τόμους για την ιστορία της Κρήτης, τη Μικρασιατική Εκστρατεία και το Κυπριακό. Υπήρξε αδιάκοπα μέχρι σήμερα, η «ψυχή» του Ιδρύματος που τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, η οποία είναι και ιδρυτικό μέλος της.

Ως Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, αλλά και Πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», θέση την οποία κατέχει ο εκάστοτε Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, τιμώ την ιστορική παρακαταθήκη και το πλούσιο έργο που αφήνει πίσω του.

Εκφράζω τα θερμά συλλυπητήριά μου και την αμέριστη συμπαράστασή μου στην οικογένεια και τους οικείους του, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

