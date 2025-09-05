Σάλος με τα ρατσιστικά δρομολόγια: «Δεν θα γίνει η χώρα αμερικανικός νότος του 1950»

Σάλο έχει προκαλέσει το περιστατικό ρατσιστικής μεταχείρισης που κατήγγειλε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, το οποίο αφορά δρομολόγια στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, υπάλληλοι αρνήθηκαν να εκδώσουν εισιτήριο σε πολίτη αφρικανικής καταγωγής, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις στο δρομολόγιο. «Για την ασφάλειά σας οι αλλοδαποί ταξιδεύουν βράδυ». Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσαν από το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, για να δικαιολογήσουν την άρνηση έκδοσης εισιτηρίου σε έναν πολίτη αφρικανικής καταγωγής.

«Ο οδηγός θα πάει φυλακή άμα πάει κάποιον μετανάστη»

Το περιστατικό επιβεβαίωσε ο διευθυντής των ΚΤΕΛ, Σάκης Γεωργιάδης μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι υπάρχει συνεννόηση με την αστυνομία να βάζουν τους αλλοδαπούς πολίτες στο τελευταίο δρομολόγιο όλους μαζί και υποστήριξε ότι αυτό προέκυψε μετά από αλλαγή στον νόμο πριν περίπου δέκα χρόνια.

«Προέκυψε μετά από έναν νόμο το 2014 που επικαιροποιήθηκε το 2024 που λέει ότι οδηγοί που μεταφέρουν παράνομους τιμωρείται. Υπαγόμαστε σε αυτή τη διάταξη, το πρόβλημα δεν είναι τωρινό μας απασχολεί εδώ και μια 10ετία περίπου. Το ΚΤΕΛ της Θεσσαλονίκης έχει διατρανώσει με κάθε τρόπο ότι επιτρέπει σε όλους τους επιβάτες ανεξάρτητα από την θρησκεία, το χρώμα και το θρήσκευμα να ταξιδεύουν με όλα μας τα δρομολόγια μας. Ο νόμος είναι δαμόκλειος σπάθη στο κεφάλι του κάθε οδηγού και εκδότη εισιτηρίου πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα πάει κανένας οδηγός στη φυλακή. Ο οδηγός θα πάει φυλακή άμα πάει κάποιον μετανάστη που δεν έχει έγραφα, και αυτό έγινε πολλές φορές» ανέφερε.

Και πρόσθεσε στην συνέχεια «μας αηδιάζει όλους οποιαδήποτε ρατσιστική συμπεριφορά, δεν ισχύει αυτό για εμάς. Παραπέμπω σε μια ερώτηση πολιτικού αρχηγού ο οποίος καταγγέλλει ότι τα ΚΤΕΛ διενεργούν παράνομη μεταφορά μεταναστών».

«Δεν υπάρχει δρομολόγιο για σκουρόχρωμους υπάρχει δρομολόγιο στις 11μιση για όλους τους ανθρώπους που υπάρχει υποψία ότι δεν έχουν χαρτιά. Εμείς έχουμε πει πρώτοι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ελέγχους και δεν μπορούμε να ελέγχουμε ταυτότητα. Δεν θέλει το προσωπικό μας να κάνει διαχωρισμό» κατέληξε.

Από τη μεριά του ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος ανέφερε: «Υπάρχει μια λογική αντίφαση, αν είναι παράνομο να μεταφερθεί με των 1:30 είναι παράνομο να μεταφερθεί και με των 11:30. Άρα επί της αρχής το επιχείρημα του κ. Γεωργιάδη περί παρανομίας δεν στέκει».

Παράλληλα, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς τόνισε: «εγώ δεν ξέρω κράτος δικαίου που λέει αν έχω υποψία ή αμφιβολία σε βάζω σε ειδικό δρομολόγιο. Επίσης, παραβιάζει αυτή η πρακτική ευρωπαϊκή οδηγία που έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο, αναφέρομαι στον νόμο 44/43 στο άρθρο 11 που έχει ενσωματώσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία, που λέει ότι οποιαδήποτε διάθεση αγαθών δεν μπορεί να γίνεται με διάκριση, χρώματος, θρησκείας κλπ. Προκύπτει ζήτημα και για την ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη και πρέπει να απαντήσουν συγκεκριμένα. Χθες σε επικοινωνία με τον τμήμα αντιμετώπισης ρατσιστικής βίας μας είπαν να πάμε να κάνουμε καταγγελία και ότι αυτό είναι παράνομο ακόμα και αν εμπλέκει αστυνομικούς».

Όπως τόνισε «εδώ γίνεται μια παρανομία που μετατρέπει τη χώρα σε Αλαμπάμα του 1955. Δεν ζήτημα του εκδότη ή του οδηγού να ελέγξει έγγραφα.

Πηγή: ethnos.gr