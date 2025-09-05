Καμμένος για τους νέους διαλόγους: «Αν συνεχίσουν τον πόλεμο θα ξανακατέβω στην πολιτική» (vid)

Οργισμένη απάντηση έδωσε μέσω του OPEN ο Πάνος Καμμένος, και για τους νέους διαλόγους που είδαν το φως της δημοσιότητας μεταξύ του ίδιου και φερόμενου ηγετικού στελέχους της μαφίας της Κρήτης, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της υπόθεσης.

Σε δήλωσή του στην εκπομπή «10 Παντού», σημείωσε: «Μου τηλεφωνούν 500 άνθρωποι την ημέρα. Πώς να πάρω στα σοβαρά κάποιον, που πιστεύει ότι μπορεί να μεσολαβήσει ο Τραμπ για να γίνει μητροπολίτης ένας αρχιμανδρίτης. Αυτά είναι γελοιότητες. Πλάκα του έκανα προφανώς! Δεν θυμάμαι, αν υπάρχουν και άλλες συνομιλίες μου. Γιατί άραγε διαρρέουν επιλεκτικά από μια δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, μόνο δικούς μου διαλόγους; Επιχειρούν δολοφονία του χαρακτήρα μου. Φοβούνται μήπως επιστρέψω».

«Αν συνεχίσουν τον πόλεμο, θα κατέβω πάλι στην πολιτική», τόνισε ο κ. Καμμένος και συνέχισε απαντώντας σε ερώτηση για τα σενάρια περί δημιουργίας νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα: «Με τον Τσίπρα διατηρώ ακόμη καλές σχέσεις. Μας χώριζαν και μας χωρίζουν μόνο οι Πρέσπες».

Πηγή: ethnos.gr