«Το έδωσα στο επιτελείο του Τραμπ» - Νέα ηχητικό Καμμένου με τον αρχηγό της κρητικής μαφίας (vid)

Δεύτερο ηχητικό ντοκουμέντο, στο οποίο ακούγεται ο πρώην υπουργός Άμυνας Πάνος Καμμένος να συνομιλεί με το ένα από τα αδέλφια, που ηγούνταν της μαφίας στην Κρήτη, έρχεται στη δημοσιότητα.

Ο Πάνος Καμμένος λέει ότι μετέφερε στον Λευκό Οίκο το αίτημα που αφορούσε την υποστήριξη συγκεκριμένου προσώπου για το αξίωμα του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

-Κατηγορούμενος: Ωραία, εντάξει προεδράρα μου. Εντάξει αγάπη μου. Εμείς στους Αμερικάνους το δώσαμε πάνω αυτό;



-Πάνος Καμμένος: Όταν μου το είπες αμέσως.



-Κατηγορούμενος: Τέλος. Τότε είμαστε ΟΚ.



-Πάνος Καμμένος: Το θέμα είναι ότι εκεί πέρα υπάρχουν διαφορετικές διευθύνσεις. Εγώ το έδωσα στο επιτελείο του Τραμπ.



-Κατηγορούμενος: Ε, τέλος, άμα του έδωσες εκεί είμαστε κομπλέ.

Το ύφος μεταξύ τους είναι εγκάρδιο. Μάλιστα, αστειεύονται για παλαιότερο περιστατικό, που αφορούσε παρακολουθήσεις σε δωμάτιο ξενοδοχείου, όπως προκύπτει από τους διαλόγους που έδωσε στη δημοσιότητα το Πρώτο Θέμα.

-Κατηγορούμενος: Τσι κουρτίνες δεν τα θυμάσαι; Τσι κουρτίνες, που σε πήρα και σου λέω στο ξενοδοχείο μην κάνεις τίποτα. Χα χα χα



-Πάνος Καμμένος: Είχε βάλει ο π… και στις κουρτίνες, είχε βάλει και στα λαμπατέρ και στις μπρίζες.

Το νέο υλικό προστίθεται στον φάκελο της υπόθεσης και αναμένεται να εξεταστεί από τις αρχές, καθώς ενισχύει τις ενδείξεις για τις διασυνδέσεις της οργάνωσης με πολιτικά πρόσωπα.

