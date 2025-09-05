Ξάνθη: 30χρονος κρατούσε αιχμάλωτη επί 40 ημέρες ηλικιωμένη από τη Σουηδία που γνώρισε μέσω Facebook

Στο διάστημα αυτό, της απέσπασε όλα τα χρήματα που είχε μαζί της και την κακομεταχειριζόταν συστηματικά. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης έπειτα από σήμα της Ιντερπόλ και συντονισμένες ενέργειες των ελληνικών Αρχών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, η 79χρονη έκανε προσπάθεια να καλέσει το 112, ωστόσο ο 30χρονος την αντιλήφθηκε και έσπασε το τηλέφωνο. Έπειτα η γυναίκα κατάφερε να στείλει μήνυμα σε συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο ενημέρωσε τις σουηδικές Αρχές και στη συνέχεια η Ιντερπόλ έδωσε σήμα στην ΕΛ.ΑΣ.
Η αστυνομία Ξάνθης πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του 30χρονου και εντόπισε την γυναίκα κλειδωμένη, σε κακή κατάσταση. Μεταφέρθηκε σε ιατροδικαστή, όπου διαπιστώθηκαν μώλωπες, εκχυμώσεις και εκδορές.
Η 79χρονη νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ξάνθης και αναμένεται να επιστρέψει στη Σουηδία, ενώ 30χρονος θα απολογηθεί τη Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή.
Πηγή: enikos.gr