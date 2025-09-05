Τροχαίο-σοκ με έναν νεκρό και έναν τραυματία στην Εγνατία: ΙΧ τούμπαρε και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα (vid)

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του Δερβενίου Θεσσαλονίκη, με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό και έναν σοβαρά τραυματία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, το δυστύχημα συνέβη στις 07:50 με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Από την πρόσκρουση, το ένα αυτοκίνητο ανατράπηκε, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με άλλο Ι.Χ. που κινούνταν προς Καβάλα.

Από τη δεύτερη σύγκρουση, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του, ενώ ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό διακόπηκε, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί μεγάλη ουρά οχημάτων στο ρεύμα εξόδου προς Καβάλα.