Νοθεία καυσίμων: Πώς θησαύριζαν τα μέλη του κυκλώματος - Κάθε ένας κατείχε 10-20 πρατήρια

Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργο Ασμάτογλου, η κατάσταση με τη νοθεία των καυσίμων είχε φτάσει στο απροχώρητο

Για μέλη του κυκλώματος στη νοθεία καυσίμων που... θησαύριζαν για χρόνια, ανοίγοντας το ένα πρατήριο μετά το άλλο, σε βάρος των νόμιμων βενζινοπωλών, αφού δημιουργούσαν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού αλλά και των καταναλωτών τους οποίους έκλεβαν σε κάθε γέμισμα στην αντλία, κάνει λόγο στο ethnos.gr ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, κάποια από τα μέλη του κυκλώματος κατάφεραν να ανοίξουν και να λειτουργούν δέκα ή και είκοσι πρατήρια καυσίμων σε διάφορες περιοχές της χώρας, αφού ήταν τεράστια σε βάθος χρόνου τα κέρδη τους από τη νοθεία.

Σύμφωνα με τον κ. Ασμάτογλου, τόσο ο ίδιος όσο και γενικότερα οι νόμιμοι επαγγελματίες του κλάδου εδώ και περίπου δέκα χρόνια φώναζαν ότι κάτι δεν πάει καλά στο χώρο των πρατηρίων καυσίμων, ωστόσο, βρίσκονταν ουσιαστικά αντιμέτωποι με την αδιαφορία της Πολιτείαςκαι των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών. «Εδώ και δέκα χρόνια φώναζα για το πρόβλημα και φαίνεται ότι τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, για να ασχοληθεί η Πολιτεία με αυτό και να αντιμετωπιστεί. Το πράγμα είχε... βρομίσει πάρα πολύ και δημιουργήθηκε η βούληση στην Πολιτεία, για να το σταματήσει.

