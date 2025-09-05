Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη στο λιμάνι 18χρονος με «οπλοστάσιο» στις αποσκευές του

Στη σύλληψη ενός 18χρονου αλλοδαπού, υπηκόου Μάλτας, προχώρησαν στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας της Λιμενικής Αρχής Ηγουμενίτσας, όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου εντόπισαν να μεταφέρει βαρύ οπλισμό στις χειραποσκευές του.
Ο νεαρός, ο οποίος επρόκειτο να επιβιβαστεί σε επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο με προορισμό το Μπρίντιζι της Ιταλίας, είχε μαζί του.
Συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- Ένα μαχαίρι τύπου ματσέτα με μήκος λάμας τριάντα οκτώ εκατοστών,
- Ένα μαχαίρι με μήκος λάμας είκοσι τριών εκατοστών,
- Ένα μαχαίρι τύπου ματσέτα με μήκος λάμας σαράντα πέντε εκατοστών,
- Δύο μαχαίρια με μήκος λάμας δέκα πέντε εκατοστών,
- Ένα μαχαίρι με μήκος λάμας δέκα οκτώ εκατοστών,
- Ένα μαχαίρι με μήκος λάμας έντεκα εκατοστών,
- Ένα ιαπωνικό χειροπρίονο (τύπου κατάνα 500) με μήκος λάμας πενήντα εννέα εκατοστών,
- Μία σιδερογροθιά και
- Εξήντα οκτώ κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων, χωρίς να είναι εφοδιασμένος με τις νόμιμες άδειες και παραστατικά.
Ο 18χρονος δεν διέθετε τις απαιτούμενες άδειες και παραστατικά, με αποτέλεσμα να συλληφθεί επί τόπου, ενώ τα αντικείμενα κατασχέθηκαν.
Την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.
