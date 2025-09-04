Θρίλερ στο Νέο Κόσμο: Φόνο και αυτοκτονία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία - Οι πρώτες εικόνες

Νέα στοιχεία προκύπτουν για το διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο όπου εντοπίστηκαν οι σoροί ενός άνδρα και μίας γυναίκας σε κατάσταση αποσύνθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες μεταξύ των δύο θανάτων υπάρχει χρονική απόσταση.

Φαίνεται ότι προηγήθηκε η δολοφονία της γυναίκας και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ο άντρας αυτοκτόνησε.

Συνεπώς οι αξιωματικοί οδηγούνται στην εκτίμηση ότι υπήρξε φόνος και στη συνέχεια αυτοκτονία.

Ωστόσο αναμένουν την εκτίμηση του ιατροδικαστή για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Να σημειωθεί ότι το σπίτι στο οποίο βρέθηκαν οι σοροί, ήταν ασφαλισμένο.

Στο σημείο βρέθηκε πυροβόλο όπλο και δυο κάλυκες, ενώ έχει διαταχθεί προανάκριση στη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης εγκλημάτων Αττικής.

Ο άνδρας, υπολογίζεται ότι είναι 59 ετών.

