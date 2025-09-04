Θρίλερ στον Νέο Κόσμο: Βρέθηκε ζευγάρι νεκρό σε διαμέρισμα - Δίπλα τους εντοπίστηκε όπλο

Ένας άνδρας και μία γυναίκα εντοπίστηκαν σε κατάσταση αποσύνθεσης μέσα σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο.

Δίπλα στις σορούς βρέθηκε ένα πυροβόλο όπλο, ενώ εντοπίστηκαν και δύο κάλυκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας είναι ημεδαπός ηλικίας 58 ετών. Η γυναίκα δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί λόγω της αποσύνθεσης. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ο άνδρας πυροβολήθηκε στο κεφάλι και η γυναίκα φέρει τραύμα στον θώρακα.

Οι αστυνομικοί αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να την σκότωσε και στη συνέχεια να αυτοπυροβολήθηκε, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα για συμπεράσματα.

Την προανάκριση διεξάγει η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

