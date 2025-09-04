Θρίλερ στον Νέο Κόσμο: Βρέθηκε ζευγάρι νεκρό σε διαμέρισμα - Δίπλα τους εντοπίστηκε όπλο

Δίπλα στις σορούς βρέθηκε ένα πυροβόλο όπλο, ενώ εντοπίστηκαν και δύο κάλυκες.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας είναι ημεδαπός ηλικίας 58 ετών. Η γυναίκα δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί λόγω της αποσύνθεσης. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ο άνδρας πυροβολήθηκε στο κεφάλι και η γυναίκα φέρει τραύμα στον θώρακα.
Οι αστυνομικοί αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να την σκότωσε και στη συνέχεια να αυτοπυροβολήθηκε, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα για συμπεράσματα.
Την προανάκριση διεξάγει η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.
Πηγή: iefimerida.gr