Μαφία Κρήτης: Προφυλακίστηκαν έξι συλληφθέντες - Εννέα αφέθηκαν ελεύθεροι

Ολοκληρώθηκε η απολογία των 16 πρώτων κατηγορουμένων για την υπόθεση της μαφίας της Κρήτης, που βρέθηκαν ενώπιον τριών ανακριτών και της εισαγγελέως που προΐσταται της υπόθεσης.

Έξι άτομα προφυλακίστηκαν, εννέα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους και ένα άτομο έλαβε αναβολή για να απολογηθεί αύριο, μαζί με ακόμα 17 άτομα που θα περάσουν την πόρτα των ανακριτών και του εισαγγελέα.

Οι συνήγοροι απέφυγαν να κάνουν δηλώσεις.

Σύμφωνα με το zarpanews ανάμεσα σε εκείνους που αφέθηκαν ελεύθεροι είναι για δύο αδέρφια και δύο ακόμα κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών, δύο ακόμα άτομα και ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο.

Η εκπρόσωπος της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ERTNews, προανήγγειλε νέες συλλήψεις για την υπόθεση. «Αναμένονται και άλλες συλλήψεις για αυτή την υπόθεση, όπως επίσης τις επόμενες ημέρες αναμένεται η προσαγωγή αρκετών υπόπτων, όπως και άλλων εμπλεκομένων, ώστε να δώσουν εξηγήσεις στον αρμόδιο ανακριτή για την υπόθεση αυτή», δήλωσε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ορισμένα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εμπλέκονται σε εκβιασμούς, πρόκληση σωματικών βλαβών, ακόμα και σε απόπειρες ανθρωποκτονίας.

«Υπήρχαν ήδη στοιχεία, οπότε 16 άτομα βρίσκονται ήδη στη φυλακή για τα αδικήματα που έχουν διαπράξει και εντάσσονται στην εγκληματική οργάνωση» τόνισε η κυρία Δημογλίδου.

