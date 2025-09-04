Ειρήνη Μουρτζούκου: Θύμα δολοφονίας ο μικρός Παναγιωτάκης σύμφωνα με νέο πόρισμα – Πέθανε από ασφυξία

Εξελίξεις έχουμε στην υπόθεση του θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα παρουσία της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία έχει ήδη ομολογήσει την δολοφονία 4 παιδιών.

Το Live News και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος προχώρησαν σε νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση στην οποία εμπλέκεται η Ειρήνη Μουρτζούκου καθώς το νέο πόρισμα δείχνει πως ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα προήλθε από δολοφονία και συγκεκριμένα από ασφυκτικό θάνατο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο παθολογοανατόμος Άκης Ανεστάκης χωρίζει σε δύο καίρια σημεία τα λάθη στο πόρισμα του Ανδρέα Γκότση και των υπόλοιπων παθολογοανατόμων.

Όπως λέει, δεν υπάρχει εγκολεασμός εντέρου αλλά σήψη εντέρου.

Το δεύτερο και το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η αναφορά των υπολοίπων παθολογοανατόμων για υποξία προ ωρών δεν ισχύει καθώς όλα φαίνεται να έγιναν κοντά στον χρόνο θανάτου του παιδιού, σύμφωνα με τον ο κ. Ανεστάκη.

Παράλληλα, σήμερα Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου γύρω στις 11 το πρωί κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών βρέθηκε στον Κορυδαλλό για να μιλήσουν με την Ειρήνη Μουρτζούκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη μίλησε με τους αστυνομικούς αλλά δεν αναφέρθηκε καθόλου στον Παναγιωτάκη παρά το γεγονός πως οι άνδρες του Ανθρωποκτονιών την επισκέφτηκαν για αυτόν ακριβώς τον λόγο.

Πηγή: newsit.gr