Συνελήφθη ανήλικος για την αρπαγή βρέφους στον Πειραιά - Ο ίδιος που είχε πάρει μωρό πριν μήνες από την Ομόνοια

Συνελήφθη πριν από λίγο ανήλικος για την αρπαγή βρέφους στον Πειραιά το οποίο βρέθηκε στην Ακρόπολη μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ από περαστική.

Ο δράστης ηλικίας 17 ετών, εντοπίστηκε πριν από λίγο από αστυνομικούς του Ανηλίκων στον Άλιμο, όπου περιφερόταν. Συνελήφθη και γίνεται έρευνα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ο ίδιος που είχε αρπάξει άλλο μωρό τον περασμένο Μάιο, από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια και το είχε αφήσει στον Άλιμο, δίπλα σε κάδο σκουπιδιών. Από κάμερες ασφαλείας σε σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια τότε, είχε αποτυπωθεί να κρατάει το παιδί.

Σημειώνεται ότι η μητέρα του βρέφους που επίσης συνελήφθη, από το τμήμα Ανηλίκων για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, μετέβη χθες στο ΑΤ Καμινίων και υποστήριξε πως άγνωστος της άρπαξε το παιδί, όταν εκείνη του το είχε δώσει για να κάνει ψώνια σε σούπερ μάρκετ, στην ακτή Μιαούλη. Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν ότι η μητέρα του βρέφους είχε πάει με τον ανήλικο και το βρέφος μαζί και σε φαρμακείο και σε σούπερ μάρκετ.

Το βρέφος εντόπισε μια 54χρονη σε πάρκο στην Καλλιρόης και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Το μωρό, με εντολή εισαγγελέα μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία.

Πηγή: iefimerida.gr