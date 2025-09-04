Ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους πέντε συλληφθέντες για τη μαφία της Κρήτης

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν πέντε εκ των συλληφθέντων για την υπόθεση της μαφίας της Κρήτης, μετά τις απολογίες τους.

Σύμφωνα με το zarpanews, πρόκειται για δύο αδέλφια και δύο ακόμη κατηγορούμενους για διακίνηση ναρκωτικών.

Ελεύθερος αφέθηκε και ο εμπλεκόμενος αστυνομικός, που είχε συλληφθεί στο Ρέθυμνο με την κατηγορία ότι παρείχε ενημέρωση για κινήσεις της υπηρεσίας του σε μέλη της οργάνωσης.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι απολογίες συνεχίζονταν μέχρι αργά το μεσημέρι με τους συλληφθέντες της πρώτης υπόθεσης, που αφορά κυρίως διακίνηση ναρκωτικών και διώκονται για ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Όπως μεταδίδει το zarpanews, στη δεύτερη υπόθεση, που σχετίζεται με εκβιασμούς και εκποίηση της μοναστηριακής περιουσίας στον Σταυρό, αναμένονται εξελίξεις. Οι πληροφορίες του τοπικού μέσου σημειώνουν πως αναμένεται να ασκηθούν διώξεις και να εκδοθούν νέα εντάλματα τόσο σε δύο αδέλφια που φέρεται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση όσο και στον πρώην πρωτοσύγκελο της Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου και τότε ηγούμενου της Αγίας Τριάδας.

Σε αυτή την υπόθεση, πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα, φέρεται να εμπλέκεται και γνωστός δικηγόρος των Χανίων, που μεσολάβησε στην πώληση των 175 στρεμμάτων.

