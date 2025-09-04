Πατήσια: «Φοβόταν τους γιατρούς», λένε συγγενείς της 34χρονης - Πιθανότατα πέθανε από μητρορραγία

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του τραγικού θανάτου της 34χρονης, που εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στα Πατήσια, έχοντας γεννήσει πρόωρα.

Την άτυχη γυναίκα εντόπισε ο σύζυγός της, ο οποίος άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος και βρήκε τη γυναίκα και το νεογνό χωρίς τις αισθήσεις τους και δίπλα τα άλλα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 5 και 3 ετών αντίστοιχα, μπροστά στα οποία εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Ο σύζυγος κατέθεσε στους αστυνομικούς για όσα έζησε αντικρίζοντας τη νεκρή γυναίκα του, μαζί με το νεογνό.

«Δεν ήμουν στο σπίτι. Γύρισα από τη δουλειά άρον άρον γιατί προσπαθούσα να επικοινωνήσω με τη σύζυγό μου, όμως το κινητό της ήταν απενεργοποιημένο όταν ήρθαν. Όταν επέστρεψα στο σπίτι, τα παιδιά ήρθαν κοντά μου και τότε είδα τη γυναίκα μου χωρίς αισθήσεις στο πάτωμα του σαλονιού μας, έχοντας το νεογέννητο και μάλιστα στην αγκαλιά της. Ο ομφάλιος λώρος ήταν πάνω στο σώμα της. Δεν υπήρχε ψαλίδι, δεν είδα κάτι τέτοιο. Με τη βοήθεια μιας γειτόνισσας προσπάθησα να επαναφέρω τη σύζυγό μου κάνοντας ΚΑΡΠΑ, αλλά ήταν ήδη αργά», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν άτομα από το συγγενικό περιβάλλον της γυναίκας στην ΕΡΤ, η 34χρονη είχε μία φοβία για τους γιατρούς και γι’ αυτό δεν την παρακολουθούσε γυναικολόγος. Πάντως, διαψεύδουν ότι είχε γεννήσει στο σπίτι τα δύο παιδιά της, υποστηρίζοντας ότι τα είχε φέρει στον κόσμο στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα.

Η φοβία της είχε να κάνει με την ιατρική παρακολούθηση σε όλο το διάστημα της κύησης και επέλεγε μόλις ερχόταν η ώρα του τοκετού, να μεταβαίνει στο νοσοκομείο για να γεννήσει, ωστόσο αυτή τη φορά γέννησε πρόωρα με αποτέλεσμα να υπάρξει το τραγικό συμβάν.

Ιατροδικαστικές πηγές σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, ανέφεραν στην ΕΡΤ ότι τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι η 34χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της πιθανότατα από μητρορραγία, δηλαδή ακατάσχετη αιμορραγία που οδήγησε στον ακαριαίο θάνατο της.

