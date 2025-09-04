Αθάνατη Ελλάδα: Γονείς έφτιαξαν μόνοι τους τα κουφώματα του σχολείου και ο εργολάβος τα... ξήλωσε

Πολλές και φέτος οι ελλείψεις και τα προβλήματα στα σχολεία της χώρας, λίγο πριν ξεκινήσει η σχολική χρονιά.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στο MEGA, ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του δημοτικού σχολείου Γουβών στο Ηράκλειο Κρήτη συγκέντρωσαν το ποσό των 3.700 ευρώ προκειμένου να τοποθετήσουν νέα κουφώματα στο σχολείο και παράθυρα στις τουαλέτες των παιδιών τον περασμένο Απρίλιο.

Ωστόσο, το καλοκαίρι εργολάβοι ξήλωσαν τα κουφώματα χωρίς να τα αντικαταστήσουν, αφήνοντας το σχολείο κυριολεκτικά γιαπί.

Όπως αναφέρει η Ειρήνη Μετσογιαννάκη, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του συγκεκριμένου σχολείου, όλοι οι αρμόδιοι φορείς ήταν ενημερωμένοι για τις κινήσεις τους, ωστόσο δεν έχουν λάβει κάποια απάντηση γιατί αλλάχτηκαν τα κουφώματα, αλλά ούτε και που βρίσκονται.

"Είδαμε το σχολείο μας εργοτάξιο", είπε η κα Μετσογιαννάκη, τονίζοντας πως έκτοτε έχει ξεκινήσει ένα μπαλάκι ευθυνών μεταξύ Δήμου και εργολάβων,

Ο αντιδήμαρχος από την πλευρά του υπογραμμίζει ότι ξεκίνησαν οι εργασίες, ωστόσο δόθηκε εντολή να μην πειραχτούν τα κουφώματα που έβαλε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Από την άλλη ο εργολάβος ρίχνει το μπαλάκι στη δημοτική αρχή, λέγοντας πως είχαν εντολή να τα ξηλώσουν όλα και να προσθέσουν καινούργια κουφώματα.

Πηγή: thetoc.gr