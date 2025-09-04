Το έκανε ξανά ο ΛΕΞ: Sold out μέσα σε λίγες ώρες η συναυλία στη Θεσσαλονίκη

Ένα λιτό teaser βίντεο, χωρίς καμία επιπλέον πληροφορία πέρα από την ημερομηνία και την τοποθεσία, ήταν αρκετό για να προκαλέσει μαζική κινητοποίηση των θαυμαστών του ΛΕΞ, ο οποίος επιστρέφει στην πόλη του, τη Θεσσαλονίκη, για μια μεγάλη συναυλία στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, στις 18 Οκτωβρίου.

Αν και δεν συνοδευόταν από καμία επίσημη ανακοίνωση, το βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το απόγευμα της Τετάρτης (03/09) προκάλεσε αμέσως κοσμοσυρροή στην πλατφόρμα διάθεσης εισιτηρίων. Η ουρά αναμονής ξεπέρασε τους 39.000 χρήστες, με πολλούς να περιμένουν επί ώρες χωρίς τελικά να καταφέρουν να εξασφαλίσουν θέση, καθώς η χωρητικότητα του σταδίου αγγίζει τους 30.000 θεατές.

Μερικές ώρες αργότερα, η διοργανώτρια εταιρεία ανακοίνωσε πως η συναυλία είναι επισήμως sold out.

«Η συναυλία του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης, στις 18.10.25, είναι sold out. Ευχαριστούμε πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Πολλοί χρήστες στα social media περιέγραψαν την εμπειρία τους, κάνοντας λόγο για αναμονή ακόμα και οκτώ ωρών, χωρίς αποτέλεσμα.

Θα υπάρξει δεύτερη συναυλία;

Η ζήτηση που καταγράφηκε φέρνει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο να προστεθεί και δεύτερη συναυλία, όπως συνέβη και στην Αθήνα τον Ιούνιο, όταν ο ΛΕΞ έδωσε δύο διαδοχικά live στον εξωτερικό χώρο του ΟΑΚΑ, συγκεντρώνοντας συνολικά πάνω από 120.000 θεατές – αριθμός που συνιστά ρεκόρ για τον εγχώριο χώρο της ραπ.

Η επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη έρχεται τρία χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση στο ίδιο στάδιο, λίγες εβδομάδες μετά το θρυλικό live στη Νέα Σμύρνη. Τότε, η υποδοχή στη γενέτειρά του είχε χαρακτηριστεί εκρηκτική, με τον ράπερ να «γράφει ιστορίες» μέσα από τις αφηγήσεις του.

Η περιοδεία του ΛΕΞ δεν περιορίζεται εντός συνόρων. Στις 24 Οκτωβρίου θα εμφανιστεί στο Festsaal Kreuzberg στο Βερολίνο, σε ένα ακόμα sold out live, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση. Ο δημοφιλής ράπερ έχει εμφανιστεί στο παρελθόν και στο Λονδίνο, όμως αυτή είναι η πρώτη του εμφάνιση στη γερμανική πρωτεύουσα.

