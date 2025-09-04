Το έκανε ξανά ο ΛΕΞ: Sold out μέσα σε λίγες ώρες η συναυλία στη Θεσσαλονίκη

Αν και δεν συνοδευόταν από καμία επίσημη ανακοίνωση, το βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το απόγευμα της Τετάρτης (03/09) προκάλεσε αμέσως κοσμοσυρροή στην πλατφόρμα διάθεσης εισιτηρίων. Η ουρά αναμονής ξεπέρασε τους 39.000 χρήστες, με πολλούς να περιμένουν επί ώρες χωρίς τελικά να καταφέρουν να εξασφαλίσουν θέση, καθώς η χωρητικότητα του σταδίου αγγίζει τους 30.000 θεατές.
Μερικές ώρες αργότερα, η διοργανώτρια εταιρεία ανακοίνωσε πως η συναυλία είναι επισήμως sold out.
«Η συναυλία του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης, στις 18.10.25, είναι sold out. Ευχαριστούμε πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.
Πολλοί χρήστες στα social media περιέγραψαν την εμπειρία τους, κάνοντας λόγο για αναμονή ακόμα και οκτώ ωρών, χωρίς αποτέλεσμα.
Θα υπάρξει δεύτερη συναυλία;
Η ζήτηση που καταγράφηκε φέρνει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο να προστεθεί και δεύτερη συναυλία, όπως συνέβη και στην Αθήνα τον Ιούνιο, όταν ο ΛΕΞ έδωσε δύο διαδοχικά live στον εξωτερικό χώρο του ΟΑΚΑ, συγκεντρώνοντας συνολικά πάνω από 120.000 θεατές – αριθμός που συνιστά ρεκόρ για τον εγχώριο χώρο της ραπ.
Η επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη έρχεται τρία χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση στο ίδιο στάδιο, λίγες εβδομάδες μετά το θρυλικό live στη Νέα Σμύρνη. Τότε, η υποδοχή στη γενέτειρά του είχε χαρακτηριστεί εκρηκτική, με τον ράπερ να «γράφει ιστορίες» μέσα από τις αφηγήσεις του.
Η περιοδεία του ΛΕΞ δεν περιορίζεται εντός συνόρων. Στις 24 Οκτωβρίου θα εμφανιστεί στο Festsaal Kreuzberg στο Βερολίνο, σε ένα ακόμα sold out live, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση. Ο δημοφιλής ράπερ έχει εμφανιστεί στο παρελθόν και στο Λονδίνο, όμως αυτή είναι η πρώτη του εμφάνιση στη γερμανική πρωτεύουσα.
