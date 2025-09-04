Για σκάνδαλο στην αδειοδότηση ιδιωτικών Πανεπιστημίων μιλά η Πανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Κολεγίων

Σε μια σειρά σοβαρών καταγγελιών σχετικά με τους όρους αδειοδότησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων προχώρησε η Πανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Κολεγίων.

Η Ένωση μεταξύ άλλων αναφέρει ότι τα χρήματα για τις εγγυητικές επιστολές και τα παράβολα δόθηκαν από εγχώρια επιχειρηματικά συμφέροντα και όχι από τα ξένα ιδρύματα (όπως προβλέπει ο νόμος) και αναρωτιούνται με ποιον τρόπο ελέγχθηκε η νομιμότητα της προέλευσης των χρημάτων;

Τα μέλη της Ένωσης αναφέρουν ότι επιφυλάσσονται για κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς στην αρμόδια Εισαγγελία για τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων. Κατηγορούν επίσης την κυβέρνηση ότι ενώ ισχυρίζεται ότι έθεσε αυστηρά κριτήρια για την αδειοδότηση των ιδιωτικών ΑΕΙ στην πραγματικότητα δεν έχουν ζητηθεί από τους ελεγχόμενους βασικά έγγραφα όπως: ποινικά μητρώα των νόμιμων εκπροσώπων, ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες, πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγυότητας τόσο των νομικών προσώπων όσο και των νόμιμων εκπροσώπων, Πιστοποιητικό πυρασφάλειας κ.α

Διαβάστε περισσότερα στο ethnos.gr