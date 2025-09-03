MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ο κρυμμένος «θησαυρός» της Μητρόπολης Αθηνών -Τι φυλάσσεται στα έγκατα του επιβλητικού ναού

0
Εκατοντάδες άνθρωποι επισκέπτονται κάθε ώρα που περνά τη Μητρόπολη Αθηνών, ιδίως σε περιόδους αυξημένης τουριστικής κίνησης. Λίγοι όμως γνωρίζουν ότι πλέον μπορούν να κατεβούν τα έγκατα του επιβλητικού ναού.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ

 

Ο κρυμμένος «θησαυρός» της Μητρόπολης Αθηνών -Τι φυλάσσεται στα έγκατα του επιβλητικού ναού