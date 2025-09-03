Μαφία της Κρήτης: Δεσμεύονται οι λογαριασμοί όλων των εμπλεκομένων στην εγκληματική οργάνωση

Την άμεση παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προκάλεσε η υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στο νησί.

Συγκεκριμένα, η ανεξάρτητη Αρχή προχώρησε στη δέσμευση των λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση, προκειμένου να «χαρτογραφηθούν» τα ίχνη του μαύρου χρήματος.

Στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτών έχουν τεθεί οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών αλλά και η ακίνητη περιουσία των προσώπων που αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία έχουν προκύψει ίχνη κίνησης λογαριασμών και στο εξωτερικό για αυτό και αναμένεται να ζητηθεί η συνδρομή αρμόδιων αρχών του εξωτερικού.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί και 48 άτομα εκ των οποίων οι 12 είναι έγκλειστοι σε φυλακές καθώς εκτίουν ποινές για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται επιχειρηματίες, ένας αστυνομικός, δύο στρατιωτικοί καθώς και ένας κληρικός, οι οποίοι έχουν βρεθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες.

Οι αδιανόητοι διάλογοι, ο αρχηγικός ρόλος του «πατομπούκαλου» και η συστηματική διακίνηση ναρκωτικών

Την ίδια στιγμή, αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την πολυπληθή εγκληματική οργάνωση με δράση στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου στην Κρήτη, η οποία εμπλέκεται σε πλήθος σοβαρών αδικημάτων – από εμπόριο ναρκωτικών και όπλων έως εκβιάσεις, απάτες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Κωδικές ονομασίες, «καβάτζες» και καθημερινή διακίνηση

Η οργάνωση, που διέθετε ιεραρχική δομή και πολυεπίπεδη δράση, αριθμεί συνολικά 49 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων δύο υπάλληλοι της Πολεμικής Αεροπορίας και ένας εν ενεργεία αστυνομικός. Από την πολύμηνη έρευνα των Αρχών προέκυψαν περισσότερες από 1.700 σελίδες προανακριτικού υλικού, με καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες, φωτογραφίες, βίντεο και πλήθος στοιχείων που αποκαλύπτουν το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας.

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξε η τεχνική παρακολούθηση από τον «κοριό» της ΕΛ.ΑΣ., μέσω της οποίας καταγράφηκαν συνομιλίες που αποκαλύπτουν, μεταξύ άλλων, συνεργασία με αστυνομικούς. Σε μία από αυτές, αρχηγικό μέλος του κυκλώματος συνομιλεί με αστυνομικό της τουριστικής αστυνομίας, ζητώντας πληροφορίες για έρευνα σε καντίνα στα Χανιά. «Μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή», ακούγεται να λέει ο αστυνομικός.

Οι ναρκωτικές ουσίες αναφέρονταν με κωδικές λέξεις όπως «κλειδιά», «παπούτσια» και «βαράκια», ενώ η διακίνηση γινόταν από αλλοδαπούς street dealers σε σημεία υψηλής τουριστικής επισκεψιμότητας (Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, Ενετικό Λιμάνι, Πλατεία 1866). Οι ουσίες αποκρύπτονταν σε θάμνους, μετατρέποντας τα στέκια σε «επιτόπιες καβάτζες», με τους ρόλους των διακινητών να αλλάζουν συνεχώς για αποφυγή εντοπισμού.

Η διανομή και διάθεση των ναρκωτικών ελέγχονταν από διαβαθμισμένα μέλη της οργάνωσης, πολλά εκ των οποίων συνδέονταν με συγγενικούς δεσμούς. Όλο το δίκτυο των Χανίων είχε χωριστεί σε περιοχές «αρμοδιότητας» με σταθερούς πελάτες.

