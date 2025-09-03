«Μέσα στην Ελλάδα φτάσαμε να μας κυνηγούν οι Τούρκοι» – Νέα στοιχεία για το σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς (vids)

Ανησυχία έχει προκαλέσει το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε στο Θρακικό Πέλαγος ανάμεσα στη Θάσο και στη Σαμοθράκη μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων ψαράδων. Οι αλιείς από τη χώρα μας δέχθηκαν ύβρεις, απειλές, ακόμη και πυροβολισμούς στον αέρα.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι Έλληνες αλιείς επιχείρησαν να διαμαρτυρηθούν στους Τούρκους συναδέλφους τους ότι έχουν πλησιάσει πολύ κοντά στις ελληνικές ακτές και τώρα οι αντιδράσεις ήταν έντονες.

Ο πρόεδρος των Γρι-Γρι Καβάλας και αντιπρόεδρος της Ένωσης Γρι-Γρι Ελλάδας, Γιάννης Μανιός, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κατήγγειλε ότι ενώ κάλεσαν την Ελληνική Ακτοφυλακή, δεν εμφανίστηκε ποτέ κανείς και τους άφησαν μόνους τους.

«Μέσα στην Ελλάδα φτάσαμε να μας κυνηγάνε οι Τούρκοι» επεσήμανε το πρωί της Τετάρτης 3/9 μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Αλιέων Γρι Γρι, Κωνσταντής Παγώνης.

«Έγινε κάτι που γίνεται κάθε μέρα, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό. Βγήκαμε για την απογευματινή μας ψαριά από το λιμάνι της Κεραμωτής και της Καβάλας. Είχαμε πληροφορηθεί από συναδέλφους ψαράδες ότι προχθές το βράδυ μας είχαν παραβιάσει το νησί της Σαμοθράκης, ότι είχαν μπει και είχαν ψαρέψει Τούρκοι ψαράδες και αυτό που αντικρύσαμε χθες το απόγευμα ήταν μια κατάσταση που είχαμε καιρό να την αντικρύσουμε. Είδαμε ξαφνικά μια χαοτική κατάσταση που είχαμε καιρό να την δούμε», είπε αρχικά.

«Είδαμε περίπου 10 αλιευτικά σκάφη Τούρκων, να αλιεύουν και μέσα από τα δικά μας χωρικά ύδατα αλλά και τα διεθνή χωρικά ύδατα. Κάναμε το αναμενόμενο, προσπαθήσαμε να τους αναχαιτίσουμε, με τους τρόπους που γνωρίζουμε, προσπαθήσαμε να τους παρεμποδίσουμε από το να ρίξουν δίχτυα κτλ. και βρεθήκαμε σε μια κατάσταση να μας κυνηγάει το τουρκικό αλιευτικό. Είχαμε κάνει κλήσεις στο Λιμενικό πριν προσεγγίσουμε εμείς την περιοχή για να είμαστε και εμείς σωστά τυπικοί σε όλα, ήρθε σε δεύτερο και τρίτο χρόνο. Καθυστέρησε να έρθει.



Ήρθε όταν τα τουρκικά ήταν βγει στα διεθνή ύδατα. Και στο σημείο να ήταν το Λιμενικό έτσι όπως έχουν εξελιχθεί οι Τούρκοι αλιείς και έτσι όπως έχουν μάθει να δουλεύουν τα τελευταία χρόνια ειδικά, δεν μπορεί να τους κουνήσει τίποτα με τις συγκεκριμένες τακτικές που κάνουμε. Τους έχουμε δώσει χώρο είναι πασιφανές. Αυτό ξεκινά από το κράτος, έχει ευθύνη και η Ευρώπη και όλοι για την κατάσταση στο Αιγαίο. Το Λιμενικό εκτελεί εντολές. Προσπαθεί να τους αναχαιτίσει, δεν έχουμε κάνει μία σύλληψη» σημείωσε.

«Για να ξεκαθαρίσουμε οι πυροβολισμοί ήταν στον αέρα. Το έκανα για εκφοβισμό 2-3 φορές. Άλλη μια φορά πριν 3 χρόνια είχε γίνει αυτό. Το στενάχωρο είναι ότι εμείς σε 10 χρόνια από τώρα, με την πολιτική που εξακολουθούν να κάνουν με τους ψαράδες, δεν θα υπάρχουμε ούτε να είμαστε εκεί. Αν δεν ήμασταν εμείς εκεί, θα κοιμόμασταν στις κρεβατοκάμαρές μας και δεν θα παίρναμε χαμπάρι τίποτα. Θα έπιανε ο τούρκος ψάρι ελληνικό, θα τα ξεφόρτωναν και θα τα αγοράζαμε εμείς» επεσήμανε κλείνοντας ο κ. Παγώνης.

Πηγή: newsbeast.gr