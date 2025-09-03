Κουμπάρος του ηθοποιού Στράτου Τζώρτζογλου ο «εγκέφαλος» της κρητικής μαφίας (pics)

Αδελφικός φίλος του ηθοποιού Στράτου Τζώρτζογλου είναι ο ένας από τους «πρωταγωνιστές» της μαφίας, που διαθέτει beach bar και ξενοδοχείο στην παραλία Σταυρός, καταφέρνοντας μάλιστα να πουλήσει σε ισραηλινή εταιρία 175 στρέμματα εκκλησιαστικής περιουσίας δίπλα ακριβώς από το σημείο όπου γυρίστηκε το 1964 η θρυλική ταινία «Ζορμπάς» με τον Αντονι Κουίν.

Στην ίδια παραλία έβγαινε φωτογραφία ο γνωστός ηθοποιός με τον αρχιμαφιόζο λίγους μήνες πριν γίνει κουμπάρος του, παντρεύοντάς τον στις 8 Ιουνίου 2019 στον Ιερό Ναό του Τίμιου Σταυρού στο Ακρωτήρι Χανίων.

Πρόκειται για ένα εκκλησάκι που έχτισε ο ίδιος ο κατηγορούμενος Μ.Α., που ήταν ένας από τους συνολικά τέσσερις κουμπάρους που πάντρεψαν τον Στράτο Τζώρτζογλου και την αγαπημένη του Σοφία Μαριόλα.

Το προσκλητήριο του γάμου είχε τη φωτογραφία του ζευγαριού με φόντο το γαλάζιο της θάλασσας και ένα ξωκλήσι, ενώ στο κείμενο αναφέρονται η ημερομηνία, ο τόπος του μυστηρίου και οι τέσσερις κουμπάροι, μεταξύ των οποίων η ηθοποιός Βάνα Μπάρμπα, αλλά και ο αδελφικός φίλος του ηθοποιού, εμπλεκόμενος σήμερα στην εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά, εκβίαζε επιχειρηματίες και ιερωμένους, ενώ έλαβε με την πατέντα της χρησικτησίας το «φιλέτο» της εκκλησιαστικής περιουσίας στην παραλία όπου γυρίστηκε η ταινία «Ζορμπάς».

Η γαμήλια δεξίωση είχε γίνει στο Beach Bar Restaurant του κουμπάρου του, υπό τους ήχους του Μανώλη Κονταρού και του Στέλιου Μπικάκη με τα συγκροτήματά τους.

Στις φωτογραφίες που εντόπισε η «Espresso» διακρίνονται ο φερόμενος ως αρχιμαφιόζος με τον Στράτο Τζώρτζογλου κρατώντας την ανθοδέσμη και περιμένοντας τη νύφη και λίγο αργότερα, μετά το μυστήριο, δίπλα στην επίσης κουμπάρα Βάνα Μπάρμπα μαζί με τους νεονύμφους.

Κανείς δεν περίμενε πως πίσω από τη χλιδάτη γαμήλια τελετή στο beach bar του Χανιώτη επιχειρηματία κρυβόταν μια καλά στημένη εγκληματική οργάνωση με τη συμμετοχή ακόμα και αρχιμανδρίτη που έδινε τις… «ευλογίες» του για τις… ιερές μπίζνες που επέφεραν στον Μ.Α. και τους συνεργούς του πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

