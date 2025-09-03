Γιατί ο Έλον Μασκ προβλέπει και μιλά για τον «θάνατο της Ελλάδας»

Ο Έλον Μασκ εκφράζει ανησυχία για το δημογραφικό μέλλον της Ελλάδας και προβλέπει τον θάνατό της.

Αναρτώντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο “Χ” την είδηση ότι 700 σχολεία στη χώρα έχουν ήδη κλείσει λόγω της δημογραφικής κρίσης ο Αμερικανός μεγιστάνας σχολίασε ως εξής:

The death of Greece https://t.co/zZt4Unl7rQ — Elon Musk (@elonmusk) September 2, 2025

Η ανάρτηση του Μασκ έγινε ως αναμενόταν viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια μέσα σε λίγες ώρες και πυροδοτώντας έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη είδηση που μοιράστηκε ο μεγιστάνας της τεχνολογίας από το μέσο Visegrád 24, η μείωση του μαθητικού πληθυσμού στην Ελλάδα, όντως αποτελεί κρίσιμο ζήτημα, καθώς σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η Ελλάδα καταγράφει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση – περίπου 1,3 γεννήσεις ανά γυναίκα.

Η ανησυχία του Μασκ για το δημογραφικό ζήτημα δεν μένει όμως μόνο εντός ελληνικών συνόρων, καθώς ο ίδιος επιμένει εδώ και χρόνια να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για αυτό που ο ίδιος αποκαλεί “κατάρρευση του πληθυσμού“, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε άλλα μέρη του πλανήτη.

Έχει μιλήσει για το ίδιο φαινόμενο σε χώρες της Ασίας, όπως τη Σιγκαπούρη και την Ιαπωνία, ενώ δεν έχει διστάσει να προβλέψει δυσοίωνα σενάρια και για ολόκληρη τη Δύση. Στο σκεπτικό του, η μείωση των γεννήσεων συνιστά υπαρξιακή απειλή για τον πολιτισμό, ακόμη μεγαλύτερη από την κλιματική αλλαγή.

Σε πολλές περιπτώσεις, έχει δηλώσει ότι “δεν θα υπάρχει Δύση αν αυτό συνεχιστεί“, συνδέοντας τη μείωση των γεννήσεων με ένα ντόμινο αρνητικών εξελίξεων: από την οικονομική στασιμότητα και τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού, έως την κοινωνική παρακμή.

