Θρίλερ με τον θάνατο-μυστήριο 22χρονου που βρέθηκε μαχαιρωμένος στην Κόρινθο – Τι προκαλεί εντύπωση στην Αστυνομία (vids)

Ένα απίστευτο θρίλερ είναι σε εξέλιξη στην Κόρινθο με πρωταγωνιστή τον νεαρό που βρέθηκε μαχαιρωμένος στον καναπέ στο σαλόνι της οικίας του.

Ο 22χρονος εντοπίστηκε μέσα σε μια λίμνη αίματος, φέροντας βαθύ τραύμα στον λαιμό, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του ήταν στο σπίτι, κοιμούνταν και δεν φέρεται να κατάλαβαν τίποτα.

Τον 22χρονο βρήκε ο αδελφός του μόλις μπήκε στο σπίτι και σοκαρισμένος από το θέαμα, όπως μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης 3/9 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» άρχισε να ουρλιάζει.

Άμεσα οι γονείς και ο αδελφός του 22χρονου τον μετέφεραν με το αυτοκίνητο στο νοσοκομείο της Κορίνθου.

Όμως τα τραύματα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο ήταν πολύ σοβαρά και όταν ο άτυχος νεαρός έφτασε στα Επείγοντα του νοσοκομείου, είχε ήδη χαθεί πολύτιμος χρόνος.

«Μόλις πήγε σπίτι ο αδελφός τον είδε πεσμένο κάτω με αίμα. Η μαμά κοιμότανε με την αδελφή. Ο πατέρας μου είπε ότι πήγε ο μικρός στο σπίτι ήταν έξω, και τον ειδοποίησε και τον πήρανε να τον πάνε νοσοκομείο και πέθανε», επεσήμανε ο θείος του σε δηλώσεις του φανερά σοκαρισμένος.

Δίνουν καταθέσεις τα μέλη της οικογένειας του 22χρονου

Ο πατέρας, η μητέρα και τα δυο μικρότερα αδέλφια του 22χρονου, όπως μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης 3/9 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» παραμένουν στην Ασφάλεια Κορίνθου και δίνουν καταθέσεις με σκοπό να πέσει φως στο θρίλερ που είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα.

Ο 22χρονος πριν ένα χρόνο είχε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο με τη μοτοσυκλέτα του. Έμεινε στο νοσοκομείο αρκετούς μήνες, κατάφερε όμως να σταθεί ξανά στα πόδια του. Το τελευταίο διάστημα εργαζόταν ως διανομέας.

Τα στοιχεία που προκαλούν εντύπωση

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ρίξουν φως στις μυστηριώδεις συνθήκες υπό τις οποίες δολοφονήθηκε ο νεαρός άνδρας και αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα καθώς εντύπωση προκαλούν δύο στοιχεία:

Δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης.

Δεν άκουσε κανείς το θύμα να φωνάζει.

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται, να δώσει απαντήσεις, στις συνθήκες που οδήγησαν στο μυστηριώδη θάνατο του 22χρονου αγοριού.

Πηγή: newsbeast.gr