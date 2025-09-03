Νύχτα έντασης στη Σαμοθράκη: Επεισόδιο μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων ψαράδων με πυροβολισμούς

Σοβαρό επεισόδιο ελληνικών και τουρκικών αλιευτικών στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκης.

Θερμό επεισόδιο σημειώθηκε ανοιχτά της Σαμοθράκης το βράδυ της Τρίτης (2/9) ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους ψαράδες.

Σύμφωνα με καταγγελίες, οι Τούρκοι φέρεται να προχώρησαν ακόμη και σε πυροβολισμούς στον αέρα, ενώ οι Έλληνες ψαράδες κατέγραψαν σε βίντεο τα γεγονότα.

Η ένταση ξέσπασε όταν ελληνικά αλιευτικά, κυρίως από την Καβάλα αλλά και από τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική επιχείρησαν να διαμαρτυρηθούν στους Τούρκους συναδέλφους τους, ότι έχουν πλησιάσει πολύ κοντά στις ελληνικές ακτές μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκης.

«Ψαράδες μας δέχτηκαν ύβρεις, απειλές, ακόμη και πυροβολισμούς στον αέρα»

Σύμφωνα με όσα είπε στη voria.gr ο πρόεδρος των Γρι-Γρι Καβάλας και αντιπρόεδρος της Ένωσης Γρι-Γρι Ελλάδας, Γιάννης Μανιός, «τις τελευταίες μέρες τα τουρκικά αλιευτικά έφτασαν ακόμη και 4-6 μίλια από τις ακτές της Σαμοθράκης. Απόψε το βράδυ, ένας μεγάλος αριθμός τουρκικών σκαφών βγήκε πάλι για ψάρεμα και 20 δικά μας σκάφη πήγαν να διαμαρτυρηθούν. Εκεί οι ψαράδες μας δέχτηκαν ύβρεις, απειλές, ακόμη και πυροβολισμούς στον αέρα».

«Οι Τούρκοι διαθέτουν πολύ μεγαλύτερα και σύγχρονα σκάφη. Έρχονται από το λιμανάκι της Αίνου και ψαρεύουν όλο και πιο κοντά στα χωρικά μας ύδατα. Γυρνούσαμε γύρω τους για να τους απομακρύνουμε, αλλά εκείνοι ερχόταν κατά πάνω μας», περιγράφει ο κ. Μανιός.

Η ένταση υποχώρησε όταν μετά από μερικά λεπτά τα ελληνικά αλιευτικά, τα περισσότερα από τα οποία ήταν από την Καβάλα, ενώ υπήρχαν και ψαράδες από τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, άρχισαν να φεύγουν και να επιστρέφουν στο λιμάνι της Κεραμωτής στην Καβάλα.

Πηγή: ethnos.gr