Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 46χρονος οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε την 86χρονη

Κατά την απολογία του επανέλαβε το βασικό ισχυρισμό του, ότι δηλαδή «δεν πρόλαβε να αντιδράσει».

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 46χρονος ασυνείδητος οδηγός μηχανής που παρέσυρε και σκότωσε το βράδυ της Παρασκευής την 86χρονη στην Πάτρα, η οποία κατάφερε να σώσει ένα 8χρονο κοριτσάκι το οποίο και νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, αν και 8 κινδύνου.

Σύμφωνα με το Ertnews, ο οδηγός εμφανίστηκε με συνήγορο από την Αθήνα, ενώ το δικαστήριο είχε ορίσει αυτεπάγγελτα δικηγόρο από την προηγούμενη ημέρα.

Όπως μετέδωσε το Pelop.gr, ο κατηγορούμενος, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βαθμό κακουργήματος, επανέλαβε τον βασικό ισχυρισμό του ότι «δεν πρόλαβε να αντιδράσει». Ωστόσο, δεν φέρεται να έδωσε σαφή απάντηση στις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων που κάνουν λόγο για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Οι μαρτυρίες αυτές αποτελούν αντικείμενο προσεκτικής διερεύνησης από την Τροχαία Πατρών, που έχει αναλάβει την προανάκριση.

Η κηδεία της 86χρονης έγινε σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου και άνθρωποι που την ήξεραν την αποχαιρέτησαν με λύπη και συγκίνηση, ενώ εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια.

Η 86χρονη -γιαγιά Τιτίκα την αποκαλούσε η γειτονιά- με αυτοθυσία, στάθηκε «ασπίδα» προστατεύοντας το 8χρονο κοριτσάκι, το οποίο εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων

