Συναγερμός για τη λειψυδρία: «Στεγνώνει» η λίμνη του Μόρνου - «Σε 18 μήνες η Αθήνα κινδυνεύει να μείνει χωρίς νερό»

Το OPEΝ στο χωριό Κάλλιο που θυσιάστηκε για να γίνει η λίμνη και τώρα λόγω της λειψυδρίας ξαναεμφανίστηκε.

Το σοβαρό πρόβλημα της λειψυδρίας, η οποία απειλεί τη χώρα μας τα επόμενα χρόνια αναδεικνύει η κατάσταση της στάθμης της λίμνης Μόρνου. Το χωριό Κάλλιο, η αλλιώς το χωριό φάντασμα μου «θυσιάστηκε» πριν χρόνια για να γίνει η λίμνη Μόρνου και να υδροδοτηθεί η Αθήνα και το οποίο βρισκόταν κάτω από το νερό έχει αρχίσει να ξαναβγαίνει στην επιφάνεια. Και αυτό γιατί η στάθμη της λίμνη έχει πέσει μόλις μέσα σε ένα χρόνο κατά 20 μέτρα ενώ 40 μέτρα έχει μειωθεί τα τελευταία δύο χρόνια.

Η μειωμένη στάθμη φαίνεται ότι θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα υδροδότησης στην Αθήνα με τον γεωλόγο Βασίλη Ζωραπά να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου λέγοντας πώς αν συνεχίσει έτσι «σε 18 μήνες η Αθήνα θα μείνει χωρίς νερό». «Μπορεί να γίνει και σε δυο χρόνια ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες είπε αλλά όπως υπογράμμισε «350 εκατομμύρια είναι τα κυβικά αποθέματα της λίμνης όταν στην Αθήνα, η ημερήσια κατανάλωση είναι 2,8 ημερησίως» είπε στην τηλεόραση του OPEN.

Ο ίδιος είπε ότι ο κόσμος δεν έχει ενημερωθεί, από μια επιθετική καμπάνια και να γίνει μια εξοικονόμηση για να χουμε τα αποθέματα για μεγαλύτερο διάστημα. Θα έπρεπε να έχει ήδη κάνει κάτι από την ΕΥΔΑΠ. Όποιο άλλο έργο πούμε να γίνει θέλει πολύ χρόνο. Η ΕΥΔΑΠ έχει σχεδιάσει τη μονάδα αφαλάτωσης αλλά δεν επαρκεί για να καλυφθεί η ποσότητα στην Αθήνα. Μιλάμε για να μειώσουμε το πρόβλημα. Επίσης έχει γίνει να γίνουν γεωτρήσεις που επίσης είναι μια ανάσα».

«Το πρόβλημα δεν είναι τόσο σοβαρό όσο το 1993, τα αποθέματα είχαν φτάσει στα 11 εκατομμύρια. Χάνουμε περίπου 250 εκατομμύρια κυβικά κάθε χρόνο, περίπου το μισό μας λείπει. Με τις τωρινές συνθήκες έχουμε νερό για δύο χρόνια. Να συνεχιστούν οι συνθήκες είναι μικρές αλλά δουλεύουμε με αυτό πλάνο. «Για αυτό το λόγο έχουμε μια σειρά βραχυπρόθεσμων μέτρων» είπε στο OPEN ο γγ του υπουργείου περιβάλλοντος, Πέτρος Βαρελίδης. Όπως είπε κάποια από αυτά έχουνε ενεργοποιηθεί και έχουμε εξασφαλίσει 50 εκατομμύρια περισσότερα κυβικά από τις πηγές γεωτρήσεις της Σουβάλας και του Εύηνου. Έχουμε ενεργοποίηση παλιών γεωτρήσεων που μπορεί να μας δώσουν μέχρι και 100 εκατομμύρια κυβικά νερού μέσα στο 2026. Αυτό θα μας αγοράσει χρόνο έτσι ώστε να κάνουμε αφαλατώσεις που θα μας αγοράσουν ακόμα περισσότερο χρόνο και να πάμε σε μια πιο μόνη λύση» εξήγησε.

«Σκεφτόμαστε εθελοντικές καμπάνιες για μείωση αλλά όχι μέτρα τύπου 1993» υπογράμμισε ο γγ Περιβάλλοντος λέγοντας πώς πρέπει να δούμε που γίνεται η σπατάλη νερού.

«Έχουμε δώσει 160 εκατομμύρια για έργα ύδρευσης. Σε όλη την Ελλάδα η ΕΥΔΑΠ κάνει μεγάλα έργα περίπου 60 εκατομμυρίων το χρόνο και η προοπτική είναι ότι θα το αυξήσει για τη συντήρηση και μείωσης των βλαβών για να μειωθούν οι διαρροές» είπε. «Υπάρχουν έργα υποδομής που έχουν μείνει πολύ πίσω στα χρόνια του μνημονίου και χρειάζεται χρόνος και χρήμα» επισήμανε.

Πηγή: ethnos.gr