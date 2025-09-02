Νέες αποκαλύψεις για τη Μαφία της Κρήτης: Δειγμάτιζαν την πραμάτεια τους, προσπάθησαν να εκτελέσουν αξιωματικό της ΕΛΑΣ

Τουλάχιστον 90 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία για τη μαφία που «έδενε και έλυνε» στην Κρήτη, με τις αποκαλύψεις για τη δράση της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης να είναι διαρκείς.

Στην υπόθεση εμπλέκονται επιχειρηματίες, κληρικοί, αστυνομικοί, κρατούμενοι.

Ο τζίρος της υπολογίζεται στα 3 εκατ. με το 1 εκατ. να προέρχεται από τη διακίνηση ναρκωτικών. Σε φωτογραφικά ντοκουμέντα που εξασφάλισε το «ethnos.gr» και περιλαμβάνονται στη δικογραφία φαίνονται μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να προχωρούν σε αγοραπωλησίες ναρκωτικών σε περιοχές της Κρήτης.

Προσοδοφόρα δραστηριότητα υπήρξε, επίσης, για το κύκλωμα το εμπόριο όπλων. Σε φωτογραφίες που εξασφάλισε το «ethnos.gr» φαίνονται να δειγματίζουν την πραμάτεια τους, τα όπλα τους, σε ενδιαφερόμενους.

«Είμαι ένα πάρκινγκ ναρκωτικών»

Η εγκληματική οργάνωση φαίνεται ότι αισθανόταν πως βρίσκεται στο απυρόβλητο. Μάλιστα, μέλος της σε διάλογο που περιλαμβάνεται δικογραφία, υπερηφανευόταν πως όταν τον καλούν για να του πουλήσουν υπηρεσίες, τους αποκάλυπτε χωρίς δισταγμό το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται.

ΜΕΛΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ : εγώ έχω ΑΦΜ και όλα ρε, αφού με παίρνουν εταιρίες και και μου λένε κύριε ….. , λέω παιδιά εγώ είμαι ένα πάρκινγκ που πουλάει ναρκωτικά κάνω διάφορα […] αλλά οικονομάω φίλε τα έχω όλα μαύρα.

ΜΕΛΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ : σε εταιρίες σε έχουνε πάρει..(γέλιο)..έχεις τρελαθεί;

ΜΕΛΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ: ρε μ….α τι να τους πω ψέματα; Αλλά κονομάω πολλά λεφτά

«Ηθελε να εκτελέσει τον μπάτσο»

Ένα από τα γεγονότα που οδήγησαν στην αποκάλυψη της μαφίας ήταν η τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο αυτοκίνητο αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. τον Ιανουάριο του 2024. Μάρτυρας που μίλησε στην ΕΛ.ΑΣ. δήλωσε ότι ο ηθικός αυτουργός δεν ήθελα απλά να τρομάξει τον αξιωματικό αλλά να τον «βγάλει από τη μέση». «Όταν μου το ανέφερε και εμένα, εγώ απευθείας τον απέτρεψα. Μου είπε πως ήθελε να κάνει συμβόλαιο στον μπάτσο, εννοώντας πως θέλει να τον εκτελέσει. […] ο κατηγορούμενος είχε πάθει εμμονή μαζί του και ήθελε οπωσδήποτε να του κάνει κακό. Μετά τις αποτροπές μου ξεκίνησε να λέει ότι θα του βάλει βόμβα και θα τον ανατινάξει».

