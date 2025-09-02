Και μετά αναρωτιόμαστε για τις φωτιές: Μόλις το 12% του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ είναι υπογειοποιημένο

Με μόλις 12% του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας να έχει υπογειοποιηθεί, η Ελλάδα συνεχίζει να κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις των ευρωπαϊκών κρατών σε έναν κρίσιμο τομέα που σχετίζεται άμεσα με την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Το στοιχείο αυτό επιβεβαίωσε από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε ο Αλέξης Χαρίτσης, Πρόεδρος της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς.

Ο υφυπουργός παραδέχτηκε ουσιαστικά ότι το δίκτυο παραμένει εκτεθειμένο και ευάλωτο, λόγω πολιτικών αποφάσεων που απέφυγαν λόγω κόστους τη δαπανηρή –αλλά κρίσιμη– επιλογή της υπογειοποίησης.

«Διαχρονικά, όντως, η χώρα μας δεν είχε πολύ υψηλά ποσοστά υπογειοποίησης. Είχαμε προτιμήσει ως χώρα να έχουμε ένα πιο ευάλωτο δίκτυο, προκειμένου να γλιτώσουμε το κόστος της υπογειοποίησης», ανέφερε χαρακτηριστικά, παραδεχόμενος ότι η επιλογή αυτή μας έχει αφήσει σήμερα με ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά υπογειοποίησης στην Ευρώπη.

