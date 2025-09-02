Και μετά αναρωτιόμαστε για τις φωτιές: Μόλις το 12% του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ είναι υπογειοποιημένο

Το στοιχείο αυτό επιβεβαίωσε από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε ο Αλέξης Χαρίτσης, Πρόεδρος της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς.
Ο υφυπουργός παραδέχτηκε ουσιαστικά ότι το δίκτυο παραμένει εκτεθειμένο και ευάλωτο, λόγω πολιτικών αποφάσεων που απέφυγαν λόγω κόστους τη δαπανηρή –αλλά κρίσιμη– επιλογή της υπογειοποίησης.
«Διαχρονικά, όντως, η χώρα μας δεν είχε πολύ υψηλά ποσοστά υπογειοποίησης. Είχαμε προτιμήσει ως χώρα να έχουμε ένα πιο ευάλωτο δίκτυο, προκειμένου να γλιτώσουμε το κόστος της υπογειοποίησης», ανέφερε χαρακτηριστικά, παραδεχόμενος ότι η επιλογή αυτή μας έχει αφήσει σήμερα με ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά υπογειοποίησης στην Ευρώπη.
