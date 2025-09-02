Μάχη για τη ζωή του δίνει διασώστης του ΕΚΑΒ που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Καλλιθέα - Έκκληση για αίμα

Μάχη για τη ζωή του δίνει 47χρονος διασώστης, που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στην Καλλιθέα.

Ο 47χρονος Δημήτρης Μητρόπουλος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Νίκαιας, από τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα, συνάδελφοί του από το σωματείο εργαζομένων του ΕΚΑΒ απευθύνουν έκκληση για αίμα.

«Η συμβολή όλων μας είναι πολύτιμη για να στηρίξουμε τον Δημήτρη στη μάχη που δίνει» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του σωματείου.

Σημειώνεται πως το τροχαίο σημειώθηκε στην Καλλιθέα, στη συμβολή των οδών Επαμεινώνδα και Πεισιστράτου, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο διασώστης συγκρούστηκε με όχημα που έφερε τουρκικές πινακίδες, το οποίο οδηγούσε ηλικιωμένος, ο οποίος συνελήφθη.

Ο 47χρονος διασώστης επέστρεφε από περιστατικό στη Λεωφόρο Συγγρού, κοντά στο σημείο της σύγκρουσης.

Πηγή: newsbeast.gr