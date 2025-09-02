Μυστήριο με τον θάνατο του 22χρονου στην Κόρινθο – Βρέθηκε τραυματισμένος από μαχαίρι στο σαλόνι του σπιτιού του

Στο σαλόνι του σπιτιού του βρέθηκε βαριά τραυματισμένος ο 22χρονος που τελικά άφησε την τελευταία πνοή του στο νοσοκομείο της Κορίνθου τα ξημερώματα της Τρίτης (2.9.25). Ο 22χρονος έφερε τραύμα από μαχαίρι στον λαιμό του.

Τον νεαρό βρήκε αιμόφυρτο ο αδελφός του στο σαλόνι του σπιτιού του στο Λέχαιο Κορινθίας και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ λίγο μετά τις 02:00 για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ακατάσχετη αιμορραγία όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών εξέπνευσε.

Ο γιατρός που τον εξέτασε διαπίστωσε τραύμα από μαχαίρι στον λαιμό του 22χρονου και ειδοποιήθηκε η αστυνομία.

Στο σπίτι βρισκόταν και η μητέρα του ενώ ο πατέρας του απουσίαζε.

Η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα ο 22χρονος, με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά.

Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιούν οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου για την υπόθεση, λαμβάνουν καταθέσεις από άτομα που γνώριζαν τον 22χρονο, ενώ πραγματοποιούν έρευνες στο σπίτι, όπου βρέθηκε τραυματισμένος.

