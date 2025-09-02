Πέθανε ο Σπύρος Κοκοτός: Ο αρχιτέκτονας που μετέτρεψε την Ελούντα σε προορισμό πέντε αστέρων

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 92 ετών ο οραματιστής της Ελούντας ως τουριστικού προορισμού πολυτελείας, Σπύρος Κοκοτός.

Ο δημιουργός των πολυτελών ξενοδοχείων Elounda Beach, Elounda Bay, Elounda Mare, Porto Elounda και Elounda Peninsula είναι ευρύτερα γνωστός και αναγνωρισμένος για τη δημιουργία των πολυτελών ξενοδοχείων και θέρετρων της Ελούντας στην πατρίδα του, την Κρήτη.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media. «Ο καπετάν Σπύρος λάτρευε την ιστιοπλοΐα. Φέτος δεν πρόλαβε να πάει για ψάρεμα με τους φίλους του όπως πήγε πέρσι, τέτοιες μέρες. Προχθές το απόγευμα, στο νοσοκομείο, τραβήξαμε μαζί ένα βίντεο που λέγαμε για το ταξίδι που θα κάναμε «με τις κοπέλες μας», με το λατρεμένο σκαρί του, την «Ελιάνα». Η μαμά ήταν δίπλα του. Έφυγε ήσυχος», αναφέρει.

Ποιος ήταν ο Σπύρος Κοκοτός

Με όραμα και δημιουργική τόλμη, οραματίστηκε και υλοποίησε έργα που άλλαξαν ριζικά τον τουριστικό χάρτη της χώρας. Η Ελούντα, το όνομα της οποίας έγινε συνώνυμο της πολυτέλειας και της αυθεντικής φιλοξενίας, φέρει ανεξίτηλα τη σφραγίδα του. Με το Elounda Beach και το Elounda Bay Palace ανέδειξε ένα νέο μοντέλο φιλοξενίας, όπου η πολυτέλεια συναντούσε το φυσικό κάλλος και η αρχιτεκτονική σεβόταν το τοπίο και την παράδοση.

Ακόμη και ενώ φοιτούσε στο πανεπιστήμιο, ο Σπύρος Κοκότος εργάστηκε ως αρχιτέκτονας στο έργο του Hilton Αθηνών, οπότε από την αποφοίτησή του ασχολείται κυρίως με τουριστικά έργα, έχοντας κατασκευάσει περισσότερα από 40 ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα.

Σε στενή συνεργασία με τον αδελφό του, τον πολιτικό μηχανικό Γιώργο Κοκοτό, σχεδίασαν και κατασκεύασαν μια σειρά ξενοδοχείων στο νησί της Ρόδου, μεταξύ των οποίων το ξενοδοχείο Esperia (200 δωμάτια) και το ξενοδοχείο Aura (150 δωμάτια), με αποκορύφωμα το σχεδιασμό και την κατασκευή του ξενοδοχείου Rodos Bay (γνωστό σήμερα ως Amathus Beach Hotel) με 260 δωμάτια και σουίτες και 60 μπανγκαλόου.

Άλλα πρώιμα ξενοδοχειακά έργα στις αρχές της δεκαετίας του 1960 περιλαμβάνουν το ξενοδοχείο El Greco (120 μονάδες) και το ξενοδοχείο Esperia S.A. του Εμμανουήλ Ν. Φουντουλάκη (53 μονάδες) στο Ηράκλειο της Κρήτης, το ξενοδοχείο Hermes στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης (250 μονάδες) και τα ξενοδοχεία Arcadio και Olympic στο νησί της Κέρκυρας.

Έχοντας καθιερωθεί ως ένας από τους καλύτερους αρχιτέκτονες ξενοδοχείων της χώρας, ο Σπύρος Κοκοτός σχεδίασε επίσης στα τέλη της δεκαετίας του 1960 το ξενοδοχείο Club Med στο νησί της Κω, το ξενοδοχείο Poseidon στο Λουτράκι και το ξενοδοχείο Minos Palace στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης.

Πηγή: protothema.gr