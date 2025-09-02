Συγκινεί η Βούλα Πατουλίδου για τον θάνατο του συζύγου της: «Έφυγε στην αγκαλιά μου» (vid)

Στην πρεμιέρα της εκπομπής Στούντιο 4 της ΕΡΤ, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος υποδέχτηκαν την Ολυμπιονίκη Βούλα Πατουλίδου, η οποία μίλησε για πρώτη φορά για τον θάνατο του συζύγου της, Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη, και τη μάχη του με τον καρκίνο.

Ακριβώς 40 ημέρες από τον θάνατο του άντρα της, η Χρυσή Ολυμπιονίκης άνοιξε την καρδιά της, αναφέροντας πως το καλοκαίρι που πέρασε ήταν «πολύ δύσκολο», καθώς τα τελευταία χρόνια προσπαθούσαν να «ξεκινήσουν ξανά», αλλά τελικά η μάχη χάθηκε.

«Ό,τι χαλάει, ας προσπαθούν να το φτιάχνουν. Να μην το τερματίζουν, εκτός κι αν οι περιστάσεις είναι τέτοιες που είναι μη αναστρέψιμες», είπε, στέλνοντας το μήνυμα να εκτιμούμε τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας.

Για τον θάνατο του Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη, η Βούλα Πατουλίδου τόνισε: «Ο άντρας μου έφυγε από τη ζωή με τον καλύτερο τρόπο, όπως λέει ο γιος μου. Έφυγε μέσα στην αγκαλιά μου. Όταν φεύγει στην αγκαλιά σου, δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι παραπάνω που θα μπορούσαμε να κάνουμε».

Εξιστόρησε τη συγκλονιστική στιγμή της ανακάλυψης του καρκίνου, με τον σύζυγό της να έχει ήδη μετάσταση σε συκώτι, λεμφαδένες και πάγκρεας, και περιέγραψε με ειλικρίνεια τις δύσκολες στιγμές της οικογένειας κατά τη διάρκεια της ασθένειας του.

Η Βούλα Πατουλίδου εξομολογήθηκε ότι οι 4,5 μήνες που ακολούθησαν από τη διάγνωση, τους έδωσαν την πολυτέλεια του χρόνου για να πουν όσα ήθελαν και να εξαγνιστούν, ενώ η καθημερινότητα τους έκανε να ξεχνούν πόσο σημαντικό είναι να εκτιμάς τον χρόνο και τις στιγμές με τους αγαπημένους σου.

