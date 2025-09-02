Τουλάχιστον 90 άτομα στη δικογραφία για τη «Μαφία της Κρήτης» - Οι καλές άκρες τους και τα έσοδα (vid)

Τουλάχιστον 90 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία, που έχει σχηματιστεί για τη μαφία της Κρήτης. Ανάμεσα τους είναι επιχειρηματίες, κρατούμενοι, κρατικοί λειτουργοί, ένας αστυνομικός και ένας κληρικός.

Οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στην εγκληματική οργάνωση σε τέσσερις «πράξεις».

Οι 4 πράξεις που οδήγησαν στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης

-Τον Ιανουάριο του 2024 μετά από βομβιστικής επίθεση σε αξιωματικό αποκαλύφθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, που δρούσε στο νησί



-Η υπόθεση τον Ιανουάριο του 2025 με αστυνομικούς που άφησαν γνωστό επιχειρηματία των Χανίων να συνεχίσει κανονικά την πορεία του παρά το γεγονός ότι βρέθηκε θετικός στο αλκοκτέστ. Λίγα μέτρα πιο κάτω χτύπησε θανάσιμα και εγκατέλειψε 22χρονο



-Η σύλληψη τον Ιούνιο του 2025 42χρονου που έκρυβε στο σπίτι του τεράστιο οπλοστάσιο.

-Τον Αύγουστο του 2025 η σύλληψη μελών του κυκλώματος που εμπλέκονταν στη διακίνηση ναρκωτικών.

Οι άκρες τους έφταναν σε κάθε γωνιά της Κρήτης από πανεπιστημιακά ιδρύματα, εκκλησίες, νοσοκομεία και αστυνομία. Σύμφωνα με το MEGA, τοποθετούσαν δικούς τους καθηγητές σε καίρια πόστα προκειμένου να δώσουν πτυχία σε δικά τους πρόσωπα.

Σε συνομιλίες, που έχει στα χέρια της η ΕΛ.ΑΣ, αστυνομικός, που ήταν κατηγορούμενος για σοβαρές ποινικές υποθέσεις, ζητούσε χάρη από τον αρχηγό του κυκλώματος να διαμορφωθεί η έδρα του δικαστηρίου με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην καταδικαστεί.

Ιερέας που είχε πέσει θύμα εκβιασμού πριν από δύο χρόνια από το κύκλωμα τελικά έγινε μέλος του. Σε συνομιλίες που είχε με άλλα μέλη του κυκλώματος, ζητούσε να «ξυλοφορτώσουν» ανταγωνιστές του.

Ήθελαν να βάλουν χέρι στην εκκλησιαστική περιουσία

Τουλάχιστον άλλος ένας ιερέας φαίνεται πως ήταν συνεργάτης τους. Μάλιστα, προσπαθούσαν να επηρεάσουν υπέρ του την εκλογή Μητροπολίτη, με απώτερο σκοπό να «βάλουν χέρι» στην εκκλησιαστική περιουσία.

Ρόλο «κλειδί» στην αποκάλυψη της υπόθεσης έπαιξαν δύο αξιωματικοί από την Αθήνα που μετατέθηκαν στο Α/Τ Χανίων, μετά το ξήλωμα της υπηρεσίας.

49 συλλήψεις

Η ΕΛΑΣ προχώρησε χθες σε μία νέα σύλληψη, με τους συλληφθέντες συνολικά να φθάνουν τους 49. Την ίδια ώρα, ξεκίνησαν σταδιακά οι μεταγωγές των κατηγορουμένων ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα Χανίων, σε ομάδες των οκτώ. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν. Στο αρχηγείο τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μετρητά, βαρύς οπλισμός, σφαίρες, ναρκωτικά και κινητά, που χρησιμοποιούσαν για τις επικοινωνίες τους.

Οι εισπράξεις τους πλησιάζουν τα 3 εκατ.

Ο τζίρος τους πιστεύεται ότι πλησίαζει τα 3 εκατ. ευρώ. Στη δικογραφία αναφέρεται ότι τα έσοδα προέρχονταν από τη διακίνηση ναρκωτικών υπολογίζονται περίπου στο 1,1 εκατ. ευρώ. Από την υπόλοιπη δραστηριότητά τους τα έσοδα άγγιζαν το 1,5 εκατ. ευρώ.

Κάθε μέλος έπαιρνε μερίδιό, όμως, τα περισσότερα χρήματα κατέληγαν στα δύο αδέρφια επιχειρηματίες, που βρίσκονταν στην κορυφή της ιεραρχίας.

