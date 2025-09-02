Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρός ο 22χρονος που μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο

Οι γιατροί έδωσαν μάχη να το κρατήσουν στη ζωή όμως, όπως αποδείχτηκε, τα τραύματα ήταν πολύ σοβαρά και δυστυχώς κατέληξε.

Την πλέον δυσάρεστη εξέλιξη είχε η περιπέτεια ενός νεαρού που διακομίστηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο Κορίνθου.

Ο νεαρός εντοπίστηκε μέσα σε λίμνη αίματος και τελικά πριν από λίγη ώρα κατέληξε σύμφωνα με το korinthostv.gr.

Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης, η αστυνομία ενημερώθηκε από γιατρό του νοσοκομείου Κορίνθου, ότι είχε μεταφερθεί από τους οικείους του στα επείγοντα, ένας 22χρονος τραυματισμένος από μαχαίρι στο λαιμό.

Οι γιατροί έδωσαν μάχη να το κρατήσουν στη ζωή όμως, όπως αποδείχτηκε, τα τραύματα ήταν πολύ σοβαρά και δυστυχώς κατέληξε.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να συλλάβει τον δράστη και να διαλευκάνει τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το αιματηρό περιστατικό, πώς συνέβη και πού.

Πηγή: newsbomb.gr