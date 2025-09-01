«Βροχή» οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγρότες εκμεταλλεύτηκαν μέχρι και την κακοκαιρία Daniel

Οι αποκαλύψεις το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πέφτουν σαν βροχή. Όπως αποκαλύπτει το OPEN, αγρότες εκμεταλλεύτηκαν μέχρι και την κακοκαιρία Daniel για να πάρουν υπέρογκες αποζημιώσεις.

Οι εν λόγω οι αγρότες τον Ιούλιο του 2023 είχαν δηλώσει ότι καλλιεργούν βαμβάκι και σιτάρι. Ξαφνικά, έναν μήνα μετά τη θεομηνία δήλωσαν ότι καλλιεργούν στις ίδιες εκτάσεις βιομηχανική ντομάτα. Οι αποζημιώσεις, που έβαλαν στις τσέπες τους αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, μέσα σε 2 χρόνια.

«Οι αποζημιώσεις ήταν από 500.000 έως 1,5 εκατομμύριο», επεσήμανε, μιλώντας στο OPEN, πρόεδρος Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Υπαλλήλων Νίκος Κακκάβας.

Οι πέντε αγρότες φαίνεται πως δεν γνώριζαν ότι η συγκομιδή βιομηχανικής ντομάτας γίνεται τον Ιούλιο κι έτσι δήλωσαν ότι οι καρποί τους καταστράφηκαν δύο μήνες μετά. Όμως δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς δήλωσαν ότι καλλιεργούν το συγκεκριμένο είδος και το 2024.

Νέες αποκαλύψεις προσεχώς

«Δήλωναν καλλιέργειες τις οποίες δεν είχαν καθόλου φυτέψει. Παραδείγματος χάρη βιομηχανική ντομάτα που είχε υψηλή αποζημίωση 550€ / στρέμμα», επεσήμανε ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Υπαλλήλων και προειδοποίησε ότι προσεχώς θα αποκαλυφθούν κι άλλες υποθέσεις.

Καταδικάστηκαν αλλά συνεχίζουν να λειτουργούν τα ΚΥΔ τους

Την ίδια ώρα, Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων στη Λάρισα και τη Φθιώτιδα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο συνεχίζουν να λειτουργούν.

«Δύο εκ των ανθρώπων που καταδικάστηκαν - ένας στον νομό Φθιώτιδας και ένας στον νομό Λάρισας - είναι ιδιοκτήτες ΚΥΔ. Αυτά τα ΚΥΔ συνεχίζουν ακόμη και σήμερα να λειτουργούν», επεσήμανε ο Σωκράτης Αλεφειτήρας, αγρότης, μιλώντας στο OPEN.

«Το ΥΠΑΑΤ το οποίο είναι υπεύθυνο να ελέγχει, να δίνει ή να χορηγεί ή να αναστείλει τις άδειες του ΚΥΔ θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε αυτά τα δύο ΚΥΔ τα οποία αποδεδειγμένα πλέον και με απόφαση της δικαιοσύνης εμπλέκονται, να τους παρθεί η άδεια πίσω», κατέληξε.

Πηγή: ethnos.gr