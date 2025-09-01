Πώς η «Μαφία της Κρήτης» είχε απλώσει «πλοκάμια» και στην εκκλησία: Το οπλοστάσιο και ο ρόλος αστυνομικού

Ιερέας περιλαμβάνεται στη δικογραφία, που σχηματίστηκε για τη μαφία που «έδενε και έλυνε» στην Κρήτη.

Η μαφία προσπαθούσε να επηρεάσει υπέρ του εν λόγω ιερέα την εκλογή Μητροπολίτη, με απώτερο σκοπό να «βάλει χέρι» στην εκκλησιαστική περιουσία.

Οι αξιωματικοί από την Αθήνα που ηγήθηκαν τις έρευνες

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Μίνας Καραμήτρου για το OPEN, o επίορκος αστυνομικός που συνελήφθη, λειτουργούσε ως πληροφοριοδότης της εγκληματικής οργάνωσης για τις έρευνες της αστυνομίας.

Στο νησί ήταν γνωστό ότι ορισμένοι αστυνομικοί συνεργάζονταν με τη μαφία. Ρόλο «κλειδί» στην αποκάλυψη της υπόθεσης έπαιξαν δύο αξιωματικοί από την Αθήνα που μετατέθηκαν στο Α/Τ Χανίων, μετά το ξήλωμα της υπηρεσίας.

49 συλλήψεις

Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν μετρητά, βαρύς οπλισμός, σφαίρες, ναρκωτικά και κινητά, που χρησιμοποιούσαν για τις επικοινωνίες τους. Σήμερα η ΕΛΑΣ προχώρησε σε μία νέα σύλληψη, με τους συλληφθέντες συνολικά να φθάνουν τους 49. Την ίδια ώρα, ξεκίνησαν σταδιακά οι μεταγωγές των κατηγορουμένων ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα Χανίων, σε ομάδες των οκτώ. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Οι εισπράξεις τους πλησιάζουν τα 3 εκατ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛΑΣ, ο τζίρος της οργάνωσης πλησίαζε τα 3 εκατ. ευρώ. Στη δικογραφία αναφέρεται ότι τα έσοδα προέρχονταν από τη διακίνηση ναρκωτικών υπολογίζονται περίπου στο 1,1 εκατ. ευρώ. Από την υπόλοιπη δραστηριότητά τους τα έσοδα άγγιζαν το 1,5 εκατ. ευρώ.

Κάθε μέλος έπαιρνε μερίδιό, όμως, τα περισσότερα χρήματα κατέληγαν στα δύο αδέρφια επιχειρηματίες, που βρίσκονταν στην κορυφή της ιεραρχίας.

Πηγή: ethnos.gr