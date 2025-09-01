MENU
Ανατροπή νταλίκας στην Αθηνών Κορίνθου στα Μέγαρα – Το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες

Στις φλόγες τυλίχθηκε νταλίκα που ανετράπη στην Αθηνών – Κορίνθου κοντά στα Μέγαρα το απόγευμα της Δευτέρας 1η Σεπτεμβρίου.

Στο σημείο που ανατράπηκε η νταλίκα στα Μέγαρα βρίσκονται οχήματα της Πυροσβεστικής.

Πηγή: newsit.gr

