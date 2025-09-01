Τα τροχαία μένουν ατιμώρητα: Σκότωσε το παιδί της, κατηγορήθηκε για πλημμέλημα και τώρα βγάζει selfie ενώ οδηγεί

Σοκάρουν τα στοιχεία για τις τρεις πιο θανατηφόρες παραβιάσεις στους δρόμους. Σοκαριστικά τροχαία στοιχίζουν καθημερινά τη ζωή πολιτών.

Μόνο τον Ιούνιο, 63 είναι οι νεκροί και 1.295 οι τραυματίες. Σύμφωνα με το OPEN μέσα σε 7 μήνες κόκκινο σηματοδότη παραβίασαν 10.980 οδηγοί, με αλκοόλ πιάστηκαν 18.783, υπερβολική ταχύτητα 225.244 οδηγοί.

«Δεν μπορούμε να ζούμε σε μια κοινωνία που οι δρόμοι είναι ζώνες πολέμου. Χρειάζεται δράση ανέφερε ο πρόεδρος εκπαιδευτών οδήγησης κυκλοφοριακής αγωγής, Άρης Ζωγράφος. Δεν έχουμε κυκλοφοριακή νοημοσύνη, δεν έχουμε μάθει, δεν είναι μόνο ευθύνη του οδηγού αλλά και της πολιτείας.

Έξι χρόνια μετά το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή του 21χρονου Αδαμάντιου Μαντή, Κατερίνα Τζιάλλα μίλησε στην τηλεόραση του OPEN με αφορμή το τροχαίο στην Πάτρα τονίζοντας ότι «κανείς δεν τιμωρείται». «Ντρέπομαι γιατί έχω κάνει αγώνα να αλλάξουν όλα αυτά και αντί να πηγαίνουμε προς το καλύτερο πάμε προς το χειρότερο. Ενώ υπάρχει το νομικό πλαίσιο σε όλα. Μπήκε ο νέος ΚΟΚ, ο Χρυσοχοΐδης μου υποσχέθηκε κάμερες παντού, έχουμε το νομικό πλαίσιο, δεν βλέπω κανέναν να τιμωρείται» ανέφερε.

Η ίδια κατήγγειλε ότι ο 53χρονος δράστης που αφαίρεσε λόγω της υπερβολικής ταχύτητας με την οποία έτρεχε τη ζωή του παιδιού της συνεχίζει όχι μόνο να οδηγεί αλλά και να βγάζει φωτογραφίες selfie στο τιμόνι.

«Όταν χάνεις το παιδί σου η ζωή σου σταματάει, δεν είναι μόνο ο θάνατος του παιδιού τα ισόβια τα παίρνουμε οι γονείς. Όταν σκοτώνεις έναν άνθρωπο στο δρόμο είναι κακούργημα όχι πλημμέλημα. Πήγαινε με 105 το λιγότερο. Δεν υπάρχει νόμος που όταν ο οδηγός ομολογεί να γίνεται κακούργημα επίσης δεν έχω δικαίωμα να πάω να ζητήσω στον Άρειο Πάγο αναίρεση» ανέφερε ζητώντας δικαίωση.

Πηγή: ethnos.gr