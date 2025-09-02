MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Η Daily Mail​​​​​​​​ εντόπισε το ανέγγιχτο νησί της Ελλάδας - Με βενετσιάνικες πινελιές, αφθονία, χωρίς υπερχρεώσεις

«Αφήστε πίσω σας τη μαζικότητα και τις παράλογες τιμές άλλων νησιών και προτιμήστε την Άνδρο για τις διακοπές σας» παροτρύνει η Daily Mail.

