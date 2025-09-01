Η εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη με τους 48 συλληφθέντες σχεδίαζε «μπίζνα» ακόμη και με ψυχικά ασθενείς

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη που «ξοδοντιάστηκε» μετά τις 48 συλλήψεις μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες η δικογραφία-μαμούθ της Ασφάλειας Χανίων για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη δεν περιορίζεται μόνο στους 48 κατηγορούμενους, συλληφθέντες και προφυλακισμένους.

Σύμφωνα με το cretalive είναι ακόμα δεκάδες τα πρόσωπα-ανάμεσα στα οποία ένας δόκιμος αστυνομικός, κληρικοί και επιχειρηματίες-ο ρόλος των οποίων θα διερευνηθεί από την αρμόδια ανακριτική Αρχή ως προς κάποιες επιμέρους πράξεις που περιγράφονται.

Στην πρώτη «παρτίδα» των προσώπων που αναφέρονται ως κατηγορούμενοι στο διαβιβαστικό περιλαμβάνονται τα δύο αδέρφια που δραστηριοποιούνταν στον τομέα του τουρισμού και φέρονται να έκαναν μεγάλες μπίζνες με «όχημα» την ξενοδοχειακή μονάδα που διατηρούν.

Παράλληλα φέρονται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, να ήταν άνθρωποι που «έλυναν» τα χέρια σε όσους απευθύνονταν σε αυτούς για κάποιες «δύσκολες αποστολές». Υπόσχονταν …διευθετήσεις ακόμα και σε επίπεδο δικαστικών συνθέσεων.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ, ήταν ….πολυπράγμονες, γεμάτοι … επιχειρηματικές ιδέες.

Όπως αποκαλύπτει το Cretalive.gr φέρονται, για παράδειγμα, να είχαν προσεγγίσει άτομο σε θέση ευθύνης στη δημόσια υγεία της Κρήτης και του είχαν προτείνει φιλοξενία ψυχικά ασθενών στη μονάδα τους έναντι αρκετών χιλιάδων ευρώ και φυσικά, σε περίπτωση συμφωνίας, θα ελάμβανε και εκείνος το ανάλογο οικονομικό τίμημα.

Στους κατηγορούμενους της δικογραφίας περιλαμβάνεται και το όνομα υψηλόβαθμου κληρικού, ο οποίος ελέγχεται για την τέλεση κακουργηματικών αδικημάτων.

Οι πρώτοι από τους συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν απόψε ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής Χανίων, ενώ την Τρίτη η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. κ. Κ. Δημογλίδου θα προχωρήσει σε συνέντευξη τύπου προκειμένου να παρουσιάσει πτυχές της υπόθεσης.

