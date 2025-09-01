Τέμπη: Στην αντεπίθεση η οικογένεια του μηχανοδηγού της εμπορικής - Αγωγές σε όσους τον ενέπλεξαν με λαθρεμπόριο

Στην αντεπίθεση περνά η οικογένεια του άτυχου μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη.

Μετά την ολοκλήρωση και κατάθεση του πορίσματος από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, η οικογένεια του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, Δημήτρη Μασσαλή, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα στα Τέμπη αναμένεται να καταθέσει αγωγή που θα αφορά ηθική βλάβη και περιύβριση νεκρού, με αφορμή τις αναφορές περί παράνομης μεταφοράς φορτίου στην καμπίνα της δεύτερης μηχανής του τρένου.

Ο δικηγόρος των οικογενειών Μασσαλή και Πλακιά τόνισε πως το πόρισμα επιβεβαιώνει τα ευρήματα του καθηγητή Πέτρου Τσακιρίδη από το ΕΜΠ, σύμφωνα με τα οποία δεν διαπιστώνεται καμία παραμόρφωση στις επιφάνειες που συγκρούστηκαν από εκτόνωση αερίου ή άλλου εύφλεκτου υλικού. «Αυτό βάζει τέλος στη θεωρία περί παράνομου φορτίου», δήλωσε ο κ. Κουμπούρας στον Status FM.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε και πλέον διαθέτουν όλο το υλικό για τις επόμενες νομικές ενέργειες. Καταδίκασε τις αβάσιμες κατηγορίες που συνδέουν τον νεκρό μηχανοδηγό με λαθρεμπόριο, επισημαίνοντας πως αυτές εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες και πλήττουν τη μνήμη και την τιμή της οικογένειας.

Ο κ. Κουμπούρας κατήγγειλε επίσης πολιτικούς, δημοσιογράφους και τεχνικούς συμβούλους που διέδιδαν αναληθείς πληροφορίες, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «τοποθετούσαν μπιτόνια μέσα σε καμπίνες», ενώ υπάρχουν και σχετικές δηλώσεις.

Ο κ. Κουμπούρας ανέφερε πως για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας υπήρχε στόχος να μη κλείσει ποτέ η υπόθεση, υπογραμμίζοντας τις ομοιότητες μεταξύ των απόψεων ορισμένων προσώπων που εμπλέκονται δημόσια, όπως της κας Καρυστιανού και της κας Κωνσταντοπούλου.

«Δεν είναι τυχαίο ότι η κα Καρυστιανού συμπίπτει στις απόψεις της με την κα Κωνσταντοπούλου», είπε χαρακτηριστικά. «Είναι απαράδεκτο και για τον κύριο Πλακιά να δέχεται τέτοιου είδους αήθεις επιθέσεις και διαδικτυακά αλλά και δια του Τύπου. Είναι απαράδεκτο. Γιατί να συνδέεται, και δεν μπορώ να το αντιληφθώ, γιατί να συνδέεται ο κύριος Πλακιάς με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, και να μην συνδέεται η κυρία Καρυστιανού με την κυρία Κωνσταντοπούλου ή με τον ΣΥΡΙΖΑ όταν ήτανε αγκαλιά με τον κύριο Αρβανίτη και όταν δεν αναφέρει πουθενά τον κύριο Σπίρτζη, ο οποίος κατά την άποψή μας, ως υπουργός είχε πολύ μεγαλύτερες ευθύνες από τον κύριο Καραμανλή», τόνισε.

Τέλος, ο δικηγόρος ανέφερε πως στο πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Ατυχημάτων Σιδηροδρόμων και Ασφάλειας Αστικών Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) παραποιήθηκαν στοιχεία από τις εκθέσεις των πανεπιστημίων της Γάνδης και της Πίζας. Επισήμανε ότι οι προσομοιώσεις που περιλαμβάνονταν κρίθηκαν εσφαλμένες από τα ίδια τα πανεπιστήμια, που μάλιστα ζήτησαν να διαγραφούν τα ονόματά τους από το τελικό πόρισμα. «Επιλέχθηκε συνειδητά να τεθούν υπόψη αμφισβητούμενα στοιχεία, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν έντονες αντιδράσεις», τόνισε.

Όπως αποκάλυψε ο Λ. Κουμπούρας, άγνωστοι βανδάλισαν δύο φορές το εκκλησάκι που έφτιαξαν οι οικογένειες των νεκρών μηχανοδηγών στον τόπο του δυστυχήματος στα Τέμπη. «Έχουν φτάσει στο σημείο να σπάνε και τις εικόνες που είχαν στηθεί στο συγκεκριμένο σημείο της τραγωδίας, στον τόπο του δυστυχήματος», είπε. «Όλα αυτά είναι απόρροια του κλίματος το οποίο είχε δημιουργηθεί», συμπλήρωσε.

Ο ίδιος έκανε λόγο για πολιτικές επιδιώξεις, αλλά και σύμπνοια ανάμεσα σε συγκεκριμένα πρόσωπα. «Είναι απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο προκειμένου κάποιοι να στηρίξουν τις αβάσιμες κατηγορίες τους και με πολιτικές επιδιώξεις να συνδέουν τον νεκρό μηχανοδηγό με λαθρεμπόριο», είπε. «Θα κληθούν στα δικαστήρια να απολογηθούν για όσα έλεγαν», πρόσθεσε.

Πηγή: iefimerida.gr