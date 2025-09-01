Κίνηση στους δρόμους: Χάος στην Αττική Οδό – Καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία και σε κόμβο Μεταμόρφωσης

Επέστρεψαν στην Αθήνα οι εκδρομείς του καλοκαιριού και μαζί με αυτούς, και τα μιριάδες προβλήματα στους δρόμους της πόλης με την κίνηση να μη λέει να κοπάσει…

Αργά το απόγευμα της Δευτέρας (01.09.2025), οι οδηγοί που κινούνται επί της Αττικής Οδού, έχουν «πονοκέφαλο» από την αυξημένη κίνηση που παρατηρείται.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον επίσημο λογαριασμό της Αττικής Οδού στο X: «καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα».

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Εθνική Οδό στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Λυκόβρυσης έως τον Κόκκινο Μύλο. Στο «κόκκινο» και το κέντρο: Πανεπιστημίου, Σταδίου, Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Αμαλίας θυμίζουν…πάρκινγκ.

Αλλά και η Λεωφόρος Κηφισίας είναι απροσπέλαστη, με το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα να σημειώνεται στο ύψος του Ψυχικού.

