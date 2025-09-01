Συνελήφθη ο πλοίαρχος του πλοίου που επικάθησε σε αμμώδη βυθό στο λιμάνι Μαντουδίου

Στη σύλληψη του 34χρονου πλοιάρχου, υπηκόου Τουρκίας, φορτηγού πλοίου σημαίας Μπαρμπάντος, προχώρησαν χθες στελέχη του Λιμενικού Σταθμού Μαντουδίου.

Ο πλοίαρχος κατηγορείται για παράβαση του άρθρου 277 Π.Κ.

«Πρόκληση ναυαγίου» και του άρθρου 378 Π.Κ. «Φθορά ξένης περιουσίας», μετά την επικάθηση του πλοίου σε αμμώδη αβαθή κατά τη διαδικασία προετοιμασίας απόπλου από το λιμάνι Μαντουδίου.

Το πλοίο, που επρόκειτο να αποπλεύσει για την Ιρλανδία μεταφέροντας 5.002 μετρικούς τόνους λευκόλιθο με 13μελές πλήρωμα, υπέστη μικρής έκτασης εκδορές στην προβλήτα.

Από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, θαλάσσια ρύπανση ή εισροή υδάτων, ενώ η λιμενική Αρχή απαγόρευσε τον απόπλου του πλοίου έως την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα.

Η προανάκριση διενεργείται από τον Λιμενικό Σταθμό Μαντουδίου.

