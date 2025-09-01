Αργυρούπολη: Ιδιοκτήτης καταστήματος πάλεψε σώμα με σώμα με ληστές και τους έδιωξε (vid)

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου (30/08) στην Αργυρούπολη, έπειτα από νέα απόπειρα ληστείας που σημειώθηκε σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών όταν δύο κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο κατάστημα με σκοπό να αρπάξουν τις εισπράξεις της ημέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, η επίθεση έγινε λίγο μετά τις 10 το βράδυ, την ώρα που ο ιδιοκτήτης ετοιμαζόταν να αποχωρήσει από τον χώρο.

Οι δύο δράστες, με καλυμμένα πρόσωπα, φορώντας κουκούλες και γάντια, όρμησαν στον ιδιοκτήτη που είχε μαζί του τσαντάκι με χρήματα. Ο επιχειρηματίας, όμως, δεν αιφνιδιάστηκε και αντέδρασε άμεσα, απωθώντας τους επίδοξους ληστές. Η συμπλοκή συνεχίστηκε έξω στο πεζοδρόμιο, όπου ένας γείτονας έσπευσε να βοηθήσει. Μπροστά στην αντίσταση, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή χωρίς να καταφέρουν να αποσπάσουν τις εισπράξεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο άνδρες φαίνεται να είχαν προετοιμαστεί, καθώς το όχημα διαφυγής τους ήταν σταθμευμένο λίγα μέτρα από το κατάστημα. Μάλιστα, είχαν καλύψει τις πινακίδες με καφέ μονωτική ταινία για να δυσκολέψουν τον εντοπισμό τους.

Οι Αρχές εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και συγκεντρώνουν καταθέσεις, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Πηγή: ethnos.gr