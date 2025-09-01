Άφαντος ο Τούρκος διακινητής που δραπέτευσε με χειροπέδες - Γιατί ερευνούν προμελετημένο σχέδιο απόδρασης (vid)

Σε θρίλερ εξελίσσεται η απόδραση Τούρκου κρατούμενου διακινητή μεταναστών, ο οποίος κατάφερε να δραπετεύσει με χειροπέδες τα ξημερώματα της Κυριακής (30/9) ανοιχτά της Χίου, πηδώντας στη θάλασσα από πλοίο της γραμμής.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του κρατουμένου από τη Μυτιλήνη στις φυλακές Κορυδαλλού. Παρά το γεγονός ότι βρισκόταν υπό συνεχή φρούρηση από τέσσερις αστυνομικούς (τρεις ειδικούς φρουρούς και έναν υπαρχιφύλακα), ο Τούρκος υπήκοος εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή που επιβάτης άνοιξε την πόρτα προς το κατάστρωμα, σηκώθηκε από το σημείο όπου κοιμόταν, και μέσα σε δευτερόλεπτα κατάφερε να βγει έξω και να πηδήξει στη θάλασσα.

Το πλοίο έπλεε εκείνη την ώρα ανάμεσα σε Χίο και Οινούσσες, με τα φώτα της στεριάς να διακρίνονται στο βάθος. Ο καπετάνιος ακινητοποίησε το πλοίο άμεσα και ξεκίνησαν έρευνες, με τη συνδρομή επιβατών που φώτιζαν τη θάλασσα με φακούς και κατέγραφαν το συμβάν με κινητά τηλέφωνα. Ωστόσο, ο δραπέτης χάθηκε γρήγορα στο σκοτάδι και δεν εντοπίστηκε έκτοτε.

Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε συλληφθεί από το Λιμενικό στις 7 Ιουλίου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών και είχε διαταχθεί η προφυλάκισή του στον Κορυδαλλό.

Υπό κράτηση τέσσερις αστυνομικοί -Εξετάζεται το ενδεχόμενο προμελετημένου σχεδίου απόδρασης

Με εντολή Εισαγγελέα, οι τέσσερις αστυνομικοί που ήταν υπεύθυνοι για τη συνοδεία του κρατούνται, ενώ έχει διαταχθεί και Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) από την ΕΛ.ΑΣ. για να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες κατά τη μεταγωγή.

Παρά τις έρευνες του Λιμενικού, που συνεχίζονται τόσο στη θαλάσσια περιοχή όσο και στις ακτές, ο κρατούμενος παραμένει άφαντος. Εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο να υπήρξε προμελετημένο σχέδιο απόδρασης, ενδεχομένως με τη συνδρομή συνεργών που τον περίμεναν σε σκάφος.

