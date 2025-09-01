«Με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά»: Συναυλία στήριξης του Global Sumud Flotilla στα Προπύλαια (vids)

Δεκάδες πλοία σάλπαραν χθες από λιμάνια της Μεσογείου με σκοπό να σπάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας.

Στην Πλατεία Συντάγματος εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν για δηλώσουν την υποστήριξη τους στο εγχείρημα αλλά και να πουν άλλη μία φορά «όχι στη γενοκτονία» που διαπράττεται στη Γάζα από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Από κάθε γωνιά ξεκινούν για να σπάσουν τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας.



Να τους στηρίξουμε με κάθε τρόπο #Παλαιστινη #antireport pic.twitter.com/fxnm5Mx1wZ — Chris Avramidis (@chris_avramidis) August 31, 2025

Τον λόγο πήραν άνθρωποι που συμμετείχαν σε προηγούμενες αποστολές και εκπρόσωποι παλαιστινιακών οργανώσεων, ενώ παρεμβάσεις έγιναν από κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς που στηρίζουν τον αγώνα της Παλαιστίνης.

Το πλήθος φώναζε δυνατά «ερχόμαστε από αέρα, θάλασσα, στεριά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά».

"Ερχόμαστε από αέρα, θάλασσα, στεριά με την #Παλαιστινη ως τη λευτεριά"



Τα Προπύλαια γεμίζουν με χιλιάδες ανθρώπους που δείχνουν την αλληλεγγύη τους στην Παλαιστίνη.#antireoort pic.twitter.com/Kqg6qiPYWi — Chris Avramidis (@chris_avramidis) August 31, 2025

Να σημειωθεί στον χώρο συγκεντρώθηκαν και είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία μοιράστηκαν στα πλοία που θα πλεύσουν προς τη Γάζα για να δοθούν στον παλαιστινιακό λαό.

Πηγή: ethnos.gr