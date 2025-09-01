«Με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά»: Συναυλία στήριξης του Global Sumud Flotilla στα Προπύλαια (vids)

Στην Πλατεία Συντάγματος εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν για δηλώσουν την υποστήριξη τους στο εγχείρημα αλλά και να πουν άλλη μία φορά «όχι στη γενοκτονία» που διαπράττεται στη Γάζα από τις ισραηλινές δυνάμεις.
Τον λόγο πήραν άνθρωποι που συμμετείχαν σε προηγούμενες αποστολές και εκπρόσωποι παλαιστινιακών οργανώσεων, ενώ παρεμβάσεις έγιναν από κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς που στηρίζουν τον αγώνα της Παλαιστίνης.
Το πλήθος φώναζε δυνατά «ερχόμαστε από αέρα, θάλασσα, στεριά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά».
Να σημειωθεί στον χώρο συγκεντρώθηκαν και είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία μοιράστηκαν στα πλοία που θα πλεύσουν προς τη Γάζα για να δοθούν στον παλαιστινιακό λαό.
