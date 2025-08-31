Κρήτη: Δύο αδέλφια οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης με τις 48 συλλήψεις - Πώς έφτασαν στα ίχνη τους οι αρχές

Δύο αδέλφια, ο ένας επιχειρηματίας και σημαντικό πρόσωπο στην τοπική κοινότητα των Χανίων, φέρονται να είναι οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης που οι αρχές σήμερα συνέλαβαν 48 εμπλεκόμενους.

Ο ένας εκ των δύο φέρεται να είναι ιδιοκτήτης beach bar και ξενοδοχείου στην περιοχή και οι αρχές, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έφτασαν στα ίχνη του μετά από υπόθεση με τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε μοτοσικλέτα αστυνομικού ο οποίος υπηρετούσε στην ασφάλεια Χανίων.

Πρόκειται για αστυνομικό ο οποίος είχε προχωρήσει σε σύλληψη ατόμου για διακίνηση ναρκωτικών και εκτιμάται πως η απόπειρα ήταν μέρος αντιποίνων σε βάρος του.

Οπως αναφέρει το cretalive, τον περασμένο Ιανουάριο είχε συλληφθεί το ένα από τα δύο αδέλφια και κατά τις έρευνες είχαν εντοπίσει εκρηκτικές ύλες. Ετσι ξεκίνησαν και οι έρευνες που έφτασαν στο ξεσκέπασμα της οργάνωσης.

Να τονιστεί πως οι έρευνες για την υπόθεση άρχισαν μετά το ξήλωμα της διοίκησης στα Χανιά και την μετάθεση αξιωματικών από την Αθήνα στη πόλη της Κρήτης που άνοιξαν ξανά την έρευνα της υπόθεσης.

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε τεράστια δύναμη στο νησί και πίστευαν πως ήταν άτρωτοι, έχοντας στις τάξεις τους αστυνομικούς και στρατιωτικούς, μεταξύ άλλων.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ένιωθαν τόσο σίγουροι πως ελέγχουν την περιοχή, πού μιλούσαν κανονικά στα τηλέφωνα και έκαναν συννενοήσεις μέσω εφαρμογών.

Αυτό όμως έκανε πιο εύκολο το να συγκεντρωθούν στοιχεία και να τους συλλάβει η αστυνομία στην μεγάλη επιχείρηση που έστησε σήμερα, συλλαμβάνοντας 48 άτομα, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός και δύο στρατιωτικοί.

Σύμφωνα με το flashnews, οι δυο στρατιωτικοί που συνελήφθησαν φέρονται να έκλεβαν μεταξύ άλλων καύσιμα του στρατού, για να μπορέσουν να αγοράσουν ναρκωτικά.

Η επιχείρηση έγινε μάλιστα παρουσία οκτώ δικαστικών λειτουργών σε περιοχές του νομού Χανίων και του νομού Ρεθύμνης.

Κατά τις συλλήψεις κατασχέθηκαν και ναρκωτικά, όπλα, πολυτελή οχήματα κ.α.

